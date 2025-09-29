Was bei der Langen Nacht der Demokratie in Aichach geboten ist

Das Jugendzentrum Aichach verwandelt sich erneut in einen bunten Treffpunkt für alle Generationen. Bei der „Langen Nacht der Demokratie“ am Donnerstag, 2. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm aus Begegnung, Kreativität und Musik. Organisiert wird sie vom Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ mit zahlreichen Partnern.

Schon im Vorhof werden Lichterketten für besondere Stimmung sorgen und den Weg zu den Ständen des Nachtflohmarkts weisen. Kathrin Schneider vom Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ sagt: „Alle Verkaufsstände und -tische sind nun vergeben – wir freuen uns darauf, gemeinsam durch die Reihen zu schlendern und ins Gespräch zu kommen.“

Gedanken, Ideen, Wünsche und Sorgen auf Postkarten festhalten

Gleich am Eingang zum Jugendzentrum wird ein Kreativbereich unter dem Motto „#nichtmüdewerden“ zum Mitmachen einladen. Inspiriert von dem gleichnamigen Gedicht der jüdischen Autorin Hilde Domin können Besucher und Besucherinnen Postkarten aus Sprachschnipseln und Bildern gestalten und so Teil einer spontanen Pop-up-Ausstellung werden. Auch auf sogenannten Impulsplakaten lassen sich Ideen, Wünsche und Sorgen festhalten – ein unkomplizierter Weg, sich einzubringen und Haltung zu zeigen.

Eine kleine Lesebühne ergänzt das Angebot. Zwischen den Bandauftritten gibt es kurze Zeitslots, in denen Gäste Lieblingsstellen aus Büchern, Gedichte, Zitate oder andere Texte vortragen dürfen. Bedingung: Die Beiträge sollten nicht länger als zwei bis drei Minuten sein.

Diskussion auf der Couch und viel Musik

Wie im vergangenen Jahr wird es auf der Couch im Juze Möglichkeiten geben, politische oder gesellschaftliche Themen anzusprechen und Fragen zu stellen. Hier soll laut „Aichach bleibt bunt!“ besonders auf ein respektvolles Miteinander geachtet werden und Sprache ein wertschätzendes Instrument der Kommunikation sein, das Menschen näherbringt.

Nicht zu kurz kommt an diesem Abend die Musik: Des Öfteren am Abend wird der Chor Paarsingen das Publikum zum Mitsingen animieren. Zudem heizt die junge Hardrockband Systemcrasher aus Aichach ein. Für weitere musikalische Höhepunkte sorgen die Funk‘n‘Roll-Formation Woodenplastic aus Aichach, die charismatische Sängerin Josy (bekannt aus dem Duo „Mimi & Josy“) sowie Hanna Sikasa mit ihrem warmen Mix aus Jazz, Pop und Folk.

Aichacher Vereine versorgen die Gäste kulinarisch

Der Kulturverein Paarrauschen betreibt die Bar, die Pfadfinder grillen Bratwürste, und auch vegane Gäste kommen mit einem herzhaften Linsenchili, aber auch veganen Würsten auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 18 Uhr.