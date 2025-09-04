Aichach ab den 1950-er Jahren: Ausstellung wird verlängert

Die Fotoausstellung „Aichach – Erinnerungen werden wach. Fotografien ab den 1950er Jahren“ im Stadtmuseum wäre eigentlich Ende August zu Ende gegangen. Wegen des großen Publikumszuspruchs wird sie bis Sonntag, 28. September, verlängert, teilt Museumsleiterin Sarah Schormair mit. Am Sonntag, 7. September, bietet Kurator Franz Achter um 14:30 Uhr eine Führung durch seine Ausstellung an.

Franz Achter ist Freundeskreismitglied im Stadtmuseum, Fotograf und begeisterter Sammler alter Bilder von Aichach. Unter dem Titel „Aichach – Erinnerungen werden wach“ stellt er im Aichacher Stadtmuseum eine Bilderserie sowohl seiner gesammelten Werke als auch seiner eigenen Arbeiten aus. Die Bildauswahl richtet sich vor allem an alle, die zwischen 1950 und 1980 geboren wurden.

Bilder aus Aichach vom Milchwerk bis zum „Bananenmann“

Die Besucherinnen und Besucher können bei einem kleinen „Spaziergang“ durch Aichach in Erinnerungen schwelgen. Startpunkt ist im Süden beim Milchwerk und dem Gasthof „Gallus Keller“. Danach geht es weiter zur Oberen Vorstadt, mit einem kleinen Abstecher nach Westen zum Bahnhof und Freibad sowie nach Osten zum Kreisgut. Anschließend geht es über den Stadtplatz weiter in die Untere Vorstadt. Auch Randgebiete, wie die ehemalige Barackensiedlung an der Schulstraße oder der Bereich am Schloßplatz werden gestreift. Der Streifzug endet schließlich am Kellerberg. Und selbstverständlich darf auch ein Bild vom bekannten „Bananenmann“ nicht fehlen.

Der Eintritt und die Führung sind kostenlos. Der Treffpunkt ist an der Kasse im Stadtmuseum. (AZ)