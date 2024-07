Wie kann Todtenweis mehr erneuerbare Energie erzeugen?

Welche Möglichkeiten der Stromerzeugung vor Ort hat die Gemeinde Todtenweis? Aktuell werden in der Kommune am Lechrain rund 20 Prozent des Gesamtbedarfs produziert. Das sind jährlich etwa 12.000 Megawattstunden (MWh). Die Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) sieht noch Potenzial in Todtenweis.

Die BEG hatte die Möglichkeiten der Stromerzeugung im Ort untersucht. Im dortigen Rathaus überreichten Vorstand Alfred Seitz, Vorstandsvorsitzender Peter Mießl, Projektverantwortlicher Fabian Mayer und Maximilian Haberl (Windorganisation) jüngst den Abschlussbericht ihrer Studie an Bürgermeister Konrad Carl, seine Stellvertreter Petra Wackerl und Michael Hofberger sowie Gemeinderatsmitglied Ulrich Siegmund.

Seitz berichtete von vielen Besprechungen im Vorfeld. Er war in vielen Kommunen unterwegs, die kaum Interesse gezeigt hätten. Deshalb freute er sich besonders darüber, dass die Gemeinde Todtenweis motiviert war. Er hofft nun, dass die Ergebnisse auch umgesetzt werden.

Das Energiekonzept gliedert sich in drei Teile: Bestandsanalyse, Potenzialanalyse und Szenarioanalyse. Daraus werden Handlungsempfehlungen abgeleitet. Der Gesamtenergiebedarf in Todtenweis lag im Jahr 2022 bei rund 62.000 MWh, davon wurden etwa 12.000 MWh und damit 20 Prozent vor Ort aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Deutschlandweit soll diese Quote bis zum Jahr 2030 auf 40 Prozent erhöht werden.

Die Potenzanalyse ergab, dass ein mögliches Ausbauziel für Freiflächen-Photovoltaikanlagen von vier Prozent der Gemeindefläche eine Ausweisung von rund 80 Hektar bedeuten würde. Bei PV-Dachflächen wäre eine Steigerung der momentanen Menge von 2300 auf 15.000 MWh pro Jahr nötig, um die Ziele zu erreichen. Die Gemeinde unternimmt hierfür bereits erste Schritte, um das Dach der Grundschule zur Eigenstromversorgung der Pumpstation des Wasserwerks zu nutzen.

Icon Vergrößern Übergabe des Energiekonzeptes für Todtenweis (von links) Maximilian Haberl, Fabian Mayer, Peter Mießl, Michael Hofberger, Bürgermeister Konrad Carl, Alfred Seitz, Petra Wackerl und Ulrich Siegmund. Foto: Sofia Brandmayr Icon Schließen Schließen Übergabe des Energiekonzeptes für Todtenweis (von links) Maximilian Haberl, Fabian Mayer, Peter Mießl, Michael Hofberger, Bürgermeister Konrad Carl, Alfred Seitz, Petra Wackerl und Ulrich Siegmund. Foto: Sofia Brandmayr

Für Windenergie kommen potenziell unter Berücksichtigung eines Abstands von 1000 Meter zur Wohnbebauung rund 200 Hektar in Betracht. Je nach Anlagentyp und Parkauslegung könnten zehn Windenergieanlagen errichtet werden. Dies entspricht einem Energiepotenzial von rund 100 Gigawattstunden pro Jahr. Bei einem Zielwert von vier Prozent der Gemeindefläche, dies sind etwa 80 Hektar, könnten vier bis sechs Anlagen gebaut werden.

Auch mit mehr Moorschutz kann Todtenweis Klimaschutz betreiben

Für eine weitere Nahwärmeversorgung kommen aus Sicht der BEG Holzhackschnitzelheizungen oder zentrale Abwasserwärmepumpen, ebenso wie industrieller Abwärme infrage. Im Abschlussbericht werden auch alternative Mobilitätskonzepte vorgeschlagen.

Vor dem Hintergrund möglicher CO 2 -Einsparungen analysierte die BEG auch Flächen für den Moorschutz. In der Gemeinde sind demnach etwa 200 Hektar anmoorige Böden und etwa 60 Hektar Moorböden vorhanden. In Mooren wird das klimaschädliche Kohlendioxid gebunden. Moorschutzmaßnahmen könnten in Todtenweis 2600 bis 9100 Tonnen CO 2- -Äquivalente kompensieren.

Die Energie-Genossenschaft übermittelte der Gemeinde mehrere Empfehlungen, darunter ihre Energiekennwerte regelmäßig zu ermitteln und leicht überprüfbare Ziele festzulegen. Sie soll außerdem die erneuerbare Energieversorgungsstruktur ausbauen, wie Windräder und PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften sowie E-Ladepunkte und PV-Freiflächenanlagen schaffen und das Nahwärmenetz erweitern. Als wichtig erachtet es die BEG auch, Informationsangebote für die Menschen zu schaffen und die Bürger zu beteiligen, um eine regionale Wertschöpfung zu ermöglichen.

Im Gemeinderat am Mittwoch sagte Bürgermeister Carl zu dem Werk: „Es steckt Potenzial dahinter.“ Zugleich betonte er, dass damit das Thema Energie keineswegs abschließend geklärt sei. Vielmehr seien noch diverse Hausaufgaben zu erledigen. Konrad Eichner wollte wissen, ob dieses umfangreiche Werk auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Bei Bedarf könne man in diesem „Wälzer“ blättern, wie sich Carl ausdrückte und ergänzte: „Wir kriegen das auch noch digital.“ (mit jeb)