Vom Pferd bis zur Rassetaube: Segen für große und ganz kleine Tiere

Erstmals fand am Sonntag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ein Gottesdienst mit Tiersegnung statt. Dieser besonderen Einladung folgten zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die ihre tierischen Gefährten von Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler segnen ließen.

Auf dem Platz vor dem Oberbernbacher Pfarrhof hatte die Kolpingsfamilie Oberbernbach zur ersten Tiersegnung eingeladen. Die Idee dazu kam von der stellvertretenden Vorsitzenden und Tierliebhaberin Elke Schroll: „Vor etwa 30 Jahren habe ich das in Babenhausen gesehen und bisher gab es das in unserer Region noch nicht und wir wollten neue Wege beschreiten“, erzählte Elke Schroll. Sie selbst hat auch vier Hunde und ist in zwei Hundevereinen aktiv: „Es gibt viele Hundebesitzer und es sind viele da von meinen Hundevereinen.“ Auch Stadtpfarrer Gugler fand das eine super Idee und war sofort dafür zu gewinnen.

Hunde und Hasen, Pferde und eine Landschildkröte

Der Einladung folgten zahlreiche Tierbesitzer: Knapp 20 Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen, zwei Hasen, vier Pferde, eine Rassetaube und das wohl älteste Tier des Tages – eine 50 Jahre alte Landschildkröte – erhielten ihre ganz besondere Segnung.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Pfarrer Gugler begann der Gottesdienst, den Bernhard Fendt, 1. Vorsitzender der Kolpingfamilie, musikalisch begleitete. Überraschend ruhig lauschten die Tiere dem Gottesdienst.

20 Hunde wurden von Pfarrer Gugler gesegnet. Foto: Melanie Krembs

Nach der allgemeinen Segnung nahm sich Pfarrer Gugler die Zeit, jedes Tier einzeln zu begrüßen und zu segnen. Besonders die Hunde freuten sich über den Kontakt, einige tranken das Weihwasser sogar dankbar. „Es war ein schönes Erlebnis und die persönliche Zuwendung ist wichtig bei der Segnung“, erzählte Pfarrer Gugler, der sehr mutig den tierischen Gefährten gegenübertrat.

Für die Tiere gibt es Snacks und Wasser

Nach rund 45 Minuten endete der offizielle Teil der Veranstaltung. Im Anschluss hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, noch länger zu verweilen. Für das leibliche Wohl war mit einer Auswahl an Süßigkeiten, Kuchen sowie alkoholfreien Getränken bestens gesorgt. Auch an die Tiere wurde gedacht: Sie erhielten Snacks und es standen Wasserschüsseln bereit.

Die Initiatorin Elke Schroll und Stadtpfarrer Herbert Gugler können sich eine weitere Segnung durchaus vorstellen: „Ich denke, es wird sicherlich eine Wiederholung geben“, sagte Schroll. Gugler ergänzte: „Es war eine super Idee, die Resonanz war auch klasse. Es wird die ganze Schöpfung Gottes sichtbar.“