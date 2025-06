Zwei Wochenenden Musik und Kultur im „PaarGarten“

Musik, Kultur & Biergarten-Atmosphäre – das verspricht der Aichacher Verein PaarRauschen dieses Jahr bei seinem ersten eigenen Projekt. An zwei aufeinanderfolgenden Samstagen und Sonntagen eröffnet auf dem Gelände hinter dem Aichacher Jugendzentrum erstmals der „PaarGarten“, ein Pop-up-Biergarten, der musikalisch von Bands aus der Region gestaltet wird.

Der „PaarGarten“ findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, sowie am 5. und 6. Juli statt. Samstags hat er von 15 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 14 Uhr. Circa 300 Besucherinnen und Besucher finden im Biergarten selbst Platz, darüber hinaus kann sich aber auch jeder mit Picknickdecken ins Gras setzen, um das Programm zu genießen. Der Eintritt ist an allen vier Tagen kostenlos.

Im „PaarGarten“ treten Musikgruppen aus der Region auf

Den Verein PaarRauschen gibt es seit 2024. Er steht für Kunst und Kultur im Wittelsbacher Land und will insbesondere lokale Musiker durch verschiedene Auftrittsmöglichkeiten fördern. Seit der Gründung hat der Verein an mehreren Veranstaltungen in Aichach mitgewirkt. Er präsentierte sich vergangenes Jahr unter anderem auf dem Stadtfest und sorgte für musikalische Gestaltung auf dem Ja-Markt, der Nachhaltigkeitsmesse „Future fair“.

Für sein erstes eigenes Projekt hat sich PaarRauschen jetzt ein buntes musikalisches Programm ausgedacht. Insgesamt zehn regionale Bands treten über die vier Tage verteilt im „PaarGarten“ auf. Bisher stehen folgende Gruppen fest: Am Samstag, 28. Juni, spielen „4 on the floor“ und „Driftice“. Wer am Sonntag, 29. Juni, zum Frühschoppen aufspielt, ist noch offen. Am zweiten Samstag, 5. Juli, treten die Stadtkapelle Aichach sowie die Bands „Sonic Heaven“ und „Firlefranz“ auf. Am darauffolgenden Sonntag ist ein Frühschoppen mit der Gruppe „Degibtsano“ geplant. Weitere Bands werden noch bekannt gegeben, so der Verein.

Neben dem musikalischen Programm plant der Verein an beiden Wochenenden verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche. Auch die Feuerwehren Aichach und Oberbernbach sind mit ihren Fahrzeugen an je einem Wochenende zum Fest eingeladen, teilt der Verein mit.

Biergarten bietet große Auswahl an Speisen und Getränken

Wer nichts Eigenes zum Essen und Trinken mitbringt, dem bietet der Pop-up-Biergarten eine große Auswahl an Verpflegung. An Getränken werden unter anderem Biere, Softdrinks und Weine angeboten. An den Samstagen gibt es nachmittags von 15 bis 17 Uhr kalte Speisen wie Wurstsalat, Obazda, eine vegane Bowl, Kaffee und Kuchen sowie Eis der Eisdiele Milano. Abends ab 17 Uhr werden außerdem warme Gerichte, darunter Burger, Pommes, Schnitzel oder vor Ort zubereiteter Steckerlfisch angeboten.

Für den „PaarGarten“ wird extra ein eigener Fahrradparkplatz eingerichtet. Autoparkplätze gibt es in der Flurstraße, gegenüber der Sparkasse und am Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße. Von den Jugendzentren in Dasing und Friedberg gibt es einen Shuttleservice nach Aichach. Der Fahrplan wird noch bekannt gegeben. Für Menschen mit Behinderung mit gültigem Parkausweis gibt es Parkplätze direkt am Jugendzentrum. Eine barrierefreie Toilette steht vor Ort.

„PaarRauschen“ hat bereits weitere Pläne für die Zukunft

Der Kulturbiergarten ist das erste eigene Projekt des „PaarRauschen“-Vereins. Aber auch in Zukunft sollen weitere Projekte und Beteiligungen an Events folgen. „PaarRauschen“ wird im August beispielsweise wieder Teil des Aichacher Stadtfestes sein und organisiert im Herbst 2025 ein Newcomer-Festival, bei dem die kreativsten Talente der Region ausgezeichnet werden sollen. Für den „PaarGarten“ hofft der Verein für die geplanten Wochenenden auf gutes und trockenes Wetter – denn nur dann kann der Biergarten überhaupt stattfinden.