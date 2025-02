Freiheit für den Lech: Wichtig ist der erste Schritt

Ist ein Projekt auch noch so groß, irgendwann braucht‘s den ersten Schritt – und sei er noch so klein. Eine Musterstrecke von 150 Metern mutet tatsächlich winzig an bei einem Großprojekt wie „Licca liber“, durch das der Lech seine Freiheit wiedererlangen soll. Und trotzdem kann die kleine Etappe bei Rehling, für die die ersten Vorarbeiten in dieser Woche beginnen, gar nicht groß genug eingeschätzt werden.

Denn endlich geht‘s los mit der Befreiung des Lechs. Das sagt nicht nur die Projektleiterin im Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, darüber freuen sich auch Naturschützer und viele Menschen, die den Wert des Lechs für Flora und Fauna in unserer Heimat erkannt haben. Die Musterstrecke soll in naher Zukunft zeigen, wie gut es dem Fluss und der mit ihm verbundenen Natur tut, wenn er sich frei entfalten kann.

Es gibt aber noch eine weitere Bedeutung: Wenn man so will, steht die Musterstrecke auch dafür, dass der Mensch durchaus in der Lage ist, eigene Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Und die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begonnene Regulierung des Lechs war aus heutiger Sicht ein Fehler. Diesen zu revidieren, erfordert viel Zeit, Arbeit und Geld. Es ist mühsam. Doch der erste Schritt ist häufig der schwerste. Dem Großprojekt ist zu wünschen, dass es danach leichter vorangeht.