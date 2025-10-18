Der Traum, Sängerin zu werden: Carolin Knoth lebt ihn einfach

Carolin Knoth steht vor einer Premiere: Die Sängerin wird am Freitag, 21. November, um 19.30 Uhr mit ihrem ersten eigenen Konzertprogramm im Aichacher Pfarrzentrum auf der Bühne stehen. Die passionierte Sängerin hat mit Leidenschaft und Energie ihren ganz individuellen Weg zur Musik gefunden.

Carolin Knoth ist 31 Jahre alt, gebürtig aus Dasing – und inzwischen mit Herz und Seele Aichacherin. Die Musik begleitet sie seit frühester Kindheit. Ihr Vater schenkte ihr im Vorschulalter die erste Blockflöte, doch schnell merkte sie: Das ist ihr zu langweilig. Also wechselte sie zum Saxofon. Begeisterung kam aber nicht dauerhaft auf bei ihr: „Das fand ich so im Teenageralter etwas blöd.“

Das erste Musical lässt Carolin Knoth nicht mehr los

Der entscheidende Moment kam, als Carolin Knoth erstmals ein Musical sah. Singen, Tanzen, Schauspielern – das Gesamtpaket faszinierte sie sofort. Von da an war klar: Auf die Bühne will sie. Es folgten Gesangsunterricht, erste Auftritte, große Pläne. Musik zu studieren, war ihr Ziel. Doch weil man ja „erstmal was Richtiges lernen“ sollte, absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Sport- und Gesundheitstrainerin.

Danach war der Weg in die Musicalwelt versperrt: Die Altersgrenzen der Schulen waren überschritten, ein Aufnahmestopp erwies sich als Stolperstein. Statt zu resignieren, gründete Knoth mit ihrem drei Jahre jüngeren Bruder Julian eine Band. Seit 2015 sind die beiden mit einem Kollegen aus Schulzeiten als „getThat!“ unterwegs – eine Partyband, die in bayerischen Festzelten für Stimmung sorgt. Pop, Rock, Schlager – Musik zum Feiern, nicht zum Grübeln.

Seit sie klein ist, träumt die Aichacherin Carolin Knoth von einer musikalischen Karriere. Mit ihrer Partyband reist sie bereits durch ganz Bayern. Jetzt folgt ein ein Solokonzert in Augsburg. Foto: Hoch3fotografie

Doch Carolin Knoth wollte mehr. Sie suchte sie sich eine zweite künstlerische Ausdrucksform: Musical, Schauspiel, eine gänzlich andere Musikrichtung. Ihre Liebe zur Bühne lebt sie heute auch als Solokünstlerin aus – in aufwendig gestalteten Konzertabenden mit ausgewähltem Repertoire, Theaterlicht und einer Band aus professionellen Musikern. Ihr jüngstes Projekt heißt „Songs of Love – Liebe ist alles“ – ein Abend zwischen Konzert und Theaterstück.

Als „Fee vom See“

Warum dieser Titel? „Weil ich selbst so viel Liebe erfahren habe in meinem Leben“, sagt sie. „Und weil ich es liebe, das zu tun, was ich tue.“ Ein Stück dieser Liebe möchte sie weitergeben – mit Musik, die berührt, die Freude schenkt, aber auch Gedanken anstößt. Filmmusik, aktuelle Charthits, viel auf Deutsch, manches auf Englisch. Schlager und Partymusik sucht man hier vergeblich. „Die Leute sollen nicht ihr ganzes Leben hinterfragen“, sagt Carolin Knoth. „Aber vielleicht nehmen sie ein paar Gedanken mit.“

Ein besonderer Höhepunkt ist für sie das Konzert im Pfarrzentrum: „Das ist für mich der allerschönste Ort zum Auftreten.“ Bühne, Licht, Atmosphäre – all das erinnere sie ein wenig ans Theater. Und genau das liebe sie: nicht nur singen, sondern sich in Rollen hineinfühlen, Geschichten erzählen, Emotionen auf die Bühne bringen.

„Songs of Love" heißt das aktuelle Projekt von Sängerin Carolin Knoth. Damit gastiert sie am 21. November im Aichacher Pfarrzentrum.﻿ Foto: hoch3fotografie

Das hat sie zuletzt auch als „Fee vom See“ im Musical „Spamalot“ des Aichacher Volkstheaters getan. Eine große Rolle mit großem Spaßfaktor – genau ihr Ding. Auch bei „Songs of Love“ spielt Schauspiel eine zentrale Rolle: „Es ist eher ein Theaterstück mit Musik als ein Konzert.“ Auf der Bühne wirkt die Sängerin souverän, offen, energiegeladen – doch ein wenig Lampenfieber gehört dazu. „Ich hab keine Angst“, sagt sie. „Aber ich bin aufgeregt – eher im Sinne von Vorfreude.“

Privat lebt Carolin Knoth mit ihrem Freund und ihrem achtjährigen Sohn, der sie gerne zu den Konzerten begleitet und schon musikalische Ambitionen zeigt – allerdings nicht als Sänger. „Er möchte lieber Schlagzeug lernen“, sagt sie schmunzelnd. Dass Carolin Knoth regelmäßig auf der Bühne stehen kann, verdankt sie vor allem zwei Menschen: Ihrem Lebensgefährten– „der macht alles, was leuchtet und Töne macht“ – und ihrem Bruder Julian, der sie musikalisch wie organisatorisch seit Jahren unterstützt. „Ohne die beiden könnte ich alles absagen“, sagt sie.

Begleitet wird sie bei ihrem aktuellen Programm von einem eingespielten Team: Felix Birzele (Gitarre), Timo Scherer (Keyboard), Sascha Pakai (Schlagzeug), Markus Schaitz (Bass), Ruben Württenberger (Saxophon) und Arnold Fritscher als Arrangeur für die Bläser. Die Moderation übernimmt Carolin Knoth selbst, für Technik und Licht sind Julian Knoth und Julian Wiedenmann zuständig – ein Team aus Profis, Freunden und Mitstreitern, das die Künstlerin mit Herzblut begleitet. Stimmlich starke Unterstützung erhält sie von Mark Newman.

Der große Traum, allein von der Musik zu leben, hat sich zwar nicht ganz erfüllt – aber das Wichtigste ist geblieben: die Leidenschaft, die Bühne und die Verbindung zum Publikum. Und der Wunsch, mit Musik Freude zu schenken.



Kartenvorverkauf: https://reservation.ticketleo.com/event/33647/songs-of-love-by-carolin-knoth.