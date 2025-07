Psychiatrische Institutsambulanz in Aichach wird erweitert

Die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) in Aichach gibt es seit 2020, die Nachfrage ist seitdem durchgehend hoch. Der Landkreis Aichach-Friedberg mit seinen Kliniken an der Paar hatte sich deshalb darum bemüht, die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung für die Menschen im Landkreis weiter zu verbessern und zu sichern. Der Versuch, eine Tagesklinik im Neubau des Aichacher Krankenhauses einzurichten, ist im vergangenen Jahr gescheitert. Nun wird die Institutsambulanz erweitert, teilen der Landkreis Aichach-Friedberg, die Kliniken an der Paar und die Bezirkskliniken Schwaben gemeinsam mit.

Derzeit ist die Institutsambulanz am Aichacher Krankenhaus im Eingangsbereich des Altbaus zu finden. Ab Januar 2026 hat sie laut Pressemitteilung mehr Platz. Die Bezirkskliniken haben mit den Kliniken an der Paar einen Mietvertrag für Räumlichkeiten in einem Nachbargebäude des Krankenhauses abgeschlossen. Im ersten Stock des sogenannten Stirnbaus wird das multiprofessionelle Team der PIA auf 390 Quadratmetern tätig sein.

Das Personal der Institutsambulanz soll auch zu den Patienten fahren

Das Personal, das aus Fachärztinnen und Fachärzten für Psychiatrie, aus Pflegefachkräften, Sozialpädagogen, Ergo- und Psychotherapeuten sowie Verwaltungsmitarbeitenden besteht, soll aufgestockt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Verlauf soll es auch aufsuchend tätig sein, also zu den Patientinnen und Patienten fahren.

Landrat Klaus Metzger freut sich darüber sehr: „Die vollkommen ausgelastete Psychiatrische Institutsambulanz ist inzwischen für die Menschen ein unverzichtbarer Baustein der medizinischen Gesundheitsversorgung im Wittelsbacher Land. Bezirk, Bezirkskliniken, Landkreis und Kliniken an der Paar lösen mit der kapazitativen und qualitätshohen Ausweitung ihre Zusage ein, den Standort Aichach deutlich zu stärken und zukunftssicher zu gestalten.“

Sailer: Halten unsere Zusage ein

Zur Vertragsunterzeichnung zwischen dem Vorstand Krankenversorgung der Bezirkskliniken Schwaben, Professor Dr. Alkomiet Hasan, und dem Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Dr. Hubert Mayer, waren auch Landrat Metzger und der Bezirkstagspräsident Martin Sailer, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, gekommen.

Bei der Vertragsunterzeichnung: (von links) Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Landrat Klaus Metzger, Bezirkstagspräsident Martin Sailer und Professor Dr. Alkomiet Hasan, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Augsburg und Vorstand Krankenversorgung bei den Bezirkskliniken Schwaben. Foto: Georg Schalk, Bezirkskliniken Schwaben

Sailer betont: „Wir halten unsere Zusage ein, dass wir mit den größeren Räumlichkeiten das Angebot ausbauen, die Psychiatrische Institutsambulanz erweitern und stärken. Unabhängig davon treiben wir die Neubaupläne in Augsburg voran.“

Kliniken an der Paar kamen Bezirkskliniken entgegen

Professor Alkomiet Hasan, zugleich Vorstand Krankenversorgung der Bezirkskliniken Schwaben, sagt: „Augsburg und der Standort Aichach rücken in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung nochmal näher zusammen. Die fachärztliche Versorgung in der Region ist damit über Jahre und hoffentlich sogar Jahrzehnte gesichert. Im Zuge dessen wird auch der psychiatrische Konsildienst in den Kliniken an der Paar gestärkt.“

Dr. Hubert Mayer erklärt: „Unsere Bemühungen waren fortgesetzt hoch und wir kamen den Bezirkskliniken Schwaben bezüglich der Räume und der Organisation entgegen. Denn wir hatten und haben großes Interesse daran, dass die psychiatrische Versorgung der Menschen im Landkreis weiterhin sichergestellt ist.“

Für wen die Institutsambulanz in Aichach gedacht ist

Die am 7. Januar 2020 eröffnete PIA Aichach ist Teil des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg. Sie dient der komplexen Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen ab dem 18. Lebensjahr. Aufgabenschwerpunkt ist die Langzeitbehandlung von chronisch psychisch Erkrankten mit besonderen medizinischen und sozialen Problemen. Die Behandlung in der Institutsambulanz umfasst je nach Krankheitsbild medikamentöse, psychotherapeutische und soziotherapeutische Ansätze. Sofern eine Suchterkrankung im Vordergrund stehen sollte, wird allerdings an die Institutsambulanzen der Bezirkskrankenhäuser Augsburg und Günzburg verwiesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Zuweisung zur Institutsambulanz erfolgt in aller Regel durch psychiatrische Krankenhäuser, niedergelassene Nervenärzte oder auch Hausärzte. Patienten, die sich selbst anmelden, erhalten zur Abklärung von Behandlungsbedarf und -umfang vorab einen Fragebogen zugesandt. (AZ)