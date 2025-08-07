Josef Tränkl bewirbt sich um das Amt des Affinger Bürgermeisters.

Eigentlich wollte Josef Tränkl die Nachricht noch für sich behalten. Nachdem der amtierende Affinger Bürgermeister Markus Winklhofer am Donnerstag bekannt gegeben hat, nicht mehr anzutreten, hielt er nun aber doch den Zeitpunkt für gekommen, aus der Deckung zu gehen. Will heißen: Tränkl bewirbt sich um die Nachfolge Winklhofers.

Im Gespräch mit unserer Redaktion signalisierte der 53-Jährige am Donnerstagnachmittag seine Bereitschaft zur Kandidatur für das Affinger Bürgermeisteramt. Tränkl, der seit 2008 im Affinger Gemeinderat vertreten ist, ist überzeugt davon, „dass ich es anders machen kann“. Als Ziel kündigte er an, mit dem Gemeinderat besser zusammenarbeiten zu wollen, als das derzeit der Fall sei.

2020 passt die Kandidatur nicht in Tränkls Lebensplanung

Der gelernte Kfz-Mechaniker und heutige Vollerwerbslandwirt hat schon vor der Wahl 2020 über eine Kandidatur nachgedacht. Damals passte sie nicht in seine Lebensplanung. Doch inzwischen sind seine vier Kinder groß. Sie sind 15, 21 (Zwillinge) und 22 Jahre alt. Auch ändert sich Tränkls berufliche Situation. Er und seine Familie haben schon im Herbst beschlossen, die Schweinemast aufzugeben und Pachtflächen zurückzugeben.

Die Entscheidung gegen die Landwirtschaft ist dem 53-Jährigen nicht leicht gefallen, wie er sagt. Es sei schließlich nicht so einfach, das aufzugeben, was sich die Familie 40 Jahre lang aufgebaut habe, sagt Tränkl. Er meint damit auch den Aussiedlerhof, den sich die Familie bei Aulzhausen gebaut hat. Doch Landwirt zu sein, hat ihm zuletzt immer weniger Freude gemacht. Das hat mit dem Auf und Ab auf dem Schweinemarkt zu tun, aber auch damit, dass heutzutage immer die Landwirte an allem schuld seien.

Josef Tränkls Vater Helmut war Affinger Bürgermeister

Tränkl hält es nun für ihn den richtigen Zeitpunkt, beruflich einen Neuanfang zu wagen. „Wenn ich das jetzt nicht mache“, sagt er und lässt das Satzende offen. Das politische Interesse ist dem gebürtigen Miederinger quasi in die Wiege gelegt. Sein erst im Juni verstorbener Vater Helmut Tränkl war seit 1972 kommunalpolitisch engagiert und fungierte selbst von 1990 bis 2002 als Affinger Bürgermeister.

Tränkl ist CSU-Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der CSU Affing, deren Vorsitzender Bürgermeister Markus Winklhofer ist. Er hat seine Bewerbung nach eigenen Angaben mit der Liste der Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen abgestimmt. Er werde sich aber auch als Kandidat für die Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen bewerben, kündigte er an. Ob er für weitere Listen infrage kommt, ist nicht geklärt.

Für die Listen von Gebenhofen und Anwalting dürfte Tränkl eher kein Wunschkandidat sein. Tränkl steht hinter den Plänen für die Westumfahrung Mühlhausen und die Nordumfahrung Affing, die in diesen beiden Ortsteilen umstritten sind.