Europawahl 2024: So wählt der Landkreis Aichach-Friedberg

Alle EU-Bürger dürfen am 9. Juni neues Parlament wählen. Wie haben die Menschen im Kreis Aichach-Friedberg abgestimmt? Lesen Sie hier die Ergebnisse der Europawahl 2024.

Das sind die Ergebnisse für alle Landkreise in Schwaben und Oberbayern der Europawahl 2024.

Hier finden Sie das Wahlergebnis für Bayern.

Alle fünf Jahre dürfen die Bürger der EU ein neues Europaparlament wählen. Dieses Jahr ist es wieder soweit: Am Sonntag, den 9. Juni 2024, ist Europawahl. EU-Bürgerinnen und Bürger können darüber abstimmen, wer sie im EU-Parlament vertreten soll. Welche Parteien mit wie vielen Abgeordneten künftig in Brüssel oder Straßburg sitzen, entscheidet das Gesamtergebnis aller EU-Staaten.

Europawahl 2024: Die Ergebnisse im Landkreis Aichach-Friedberg

Um nachzuvollziehen, wie das Gesamtergebnis zustande kommt, hilft ein Blick auf die Wahlergebnisse der einzelnen Länder und Kommunen. Wie haben Wählerinnen und Wähler in Deutschland abgestimmt? Wo haben die Menschen in unserer Region ihr Kreuz auf dem Stimmzettel gesetzt? Wie die Ergebnisse der Europawahl im Landkreis Aichach-Friedberg aussehen, erfahren Sie nach Auszählung der Stimmen in dieser Grafik:

Im Vergleich zu Landtags- oder Bundestagswahlen gibt es bei der Europawahl einige Unterschiede. Es gibt keine Erst- und Zweitstimme – bloß ein Kreuzchen, das Wählerinnen und Wähler auf dem Stimmzettel setzen. Mit diesem wählen sie eine Partei oder Wählervereinigung. Die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien führen die Wahlliste an. In Deutschland stehen den rund 65 Millionen Wahlberechtigten insgesamt 35 Parteien zur Auswahl. Die Abgeordneten der Parteien schließen sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammen. Davon gibt es im aktuellen Europaparlament sieben.

Bei der Europawahl gibt es keine Wahlkreise

Ein weiterer Unterschied: Bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Wahlkreise. Die gesamte Bundesrepublik ist das Wahlgebiet. Ebenfalls anders bei der Europawahl ist, dass auch die Fünf-Prozent-Hürde für Parteien wegfällt. Neu bei der diesjährigen Europawahl ist, dass erstmals 16-Jährige an die Wahlurne dürfen. Bei der Europawahl 2019 lag die Altersgrenze in Deutschland noch bei 18 Jahren. Wahlberechtigte können entweder im Wahllokal oder per Briefwahl abstimmen.