Exhibitionist am Radersdorfer See: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Exhibitionisten in der Nähe des Radersdorfer Sees festgenommen. Nach Auskunft der Inspektion Aichach belästigte ein 24-Jähriger gegen 17.30 Uhr mehrere Frauen. Die hielten sich zu diesem Zeitpunkt am Uferbereich des Sees in der Marktgemeinde Kühbach auf. Der Mann manipulierte in ihrer Anwesenheit an seinem Geschlechtsteil und flüchtete dann zu Fuß.

Polizei leitet Fahndung ein und kontrolliert den Mann in Tatortnähe

Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte wenige Minuten später den 24-jährigen Mann in Tatortnähe kontrollieren. Ermittlungen vor Ort bestätigten, dass es sich hierbei um den Beschuldigten handelte. Gegen den Mann wird nun laut Mitteilung der Polizei wegen des dringenden Tatverdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt.