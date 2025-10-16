Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Exhibitionist entblößt sich in Dachauer Drogeriemarkt vor Mädchen

Dachau

Exhibitionist entblößt sich in Drogeriemarkt vor drei Mädchen

Drei Mädchen zwischen zwölf und 13 Jahren werden Ziel eines unbekannten Exhibitionisten. Als sie den Vorfall melden, verlässt er den Markt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei informiert nun die Öffentlichkeit über einen Exhibitionisten, der vor einer Woche in einem Dachauer Drogeriemarkt unangenehm aufgefallen ist.
    Die Polizei informiert nun die Öffentlichkeit über einen Exhibitionisten, der vor einer Woche in einem Dachauer Drogeriemarkt unangenehm aufgefallen ist. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Mann ist am 9. Oktober in einem Drogeriemarkt in Dachau als Exhibitionist aufgefallen. Er trat drei Mädchen zwischen zwölf und 13 Jahren gegenüber.

    Die Polizei informierte am Donnerstag über die nun eine Woche zurückliegende Tat, die sich in einem Markt in der Kopernikusstraße ereignete. Der Mitteilung zufolge wurden die Teenagerinnen auf den Mann aufmerksam, als dieser an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Dabei suchte der Mann Blickkontakt. Die Mädchen wandten sich unverzüglich an eine Mitarbeiterin des Marktes. Daraufhin verließ der Täter die Filiale fluchtartig.

    Der Unbekannte ist 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit südländischem Phänotyp und Kinnbart. Er trug nach Zeugenangaben eine hellgraue Jogginghose, einen schwarzen Pullover mit großer, weißer Aufschrift, eine dunkle Baseballkappe und dunkle Schuhe. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nimmt sachdienliche Hinweise unter 08141/612-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden