Exhibitionist entblößt sich in Drogeriemarkt vor drei Mädchen

Ein bislang unbekannter Mann ist am 9. Oktober in einem Drogeriemarkt in Dachau als Exhibitionist aufgefallen. Er trat drei Mädchen zwischen zwölf und 13 Jahren gegenüber.

Die Polizei informierte am Donnerstag über die nun eine Woche zurückliegende Tat, die sich in einem Markt in der Kopernikusstraße ereignete. Der Mitteilung zufolge wurden die Teenagerinnen auf den Mann aufmerksam, als dieser an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Dabei suchte der Mann Blickkontakt. Die Mädchen wandten sich unverzüglich an eine Mitarbeiterin des Marktes. Daraufhin verließ der Täter die Filiale fluchtartig.

Der Unbekannte ist 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit südländischem Phänotyp und Kinnbart. Er trug nach Zeugenangaben eine hellgraue Jogginghose, einen schwarzen Pullover mit großer, weißer Aufschrift, eine dunkle Baseballkappe und dunkle Schuhe. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nimmt sachdienliche Hinweise unter 08141/612-0 entgegen. (AZ)