St. Paulis Erfolgscoach Hürzeler: "Aufstiege vergisst du nie"

Plus Fabian Hürzeler trainierte vor wenigen Jahren noch Amateurkicker, jetzt steht er mit dem FC St. Pauli vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Ein Interview über Käsekrainer, Heimat und Druck.

Herr Hürzeler, vor etwas mehr als vier Jahren waren Sie noch beim FC Pipinsried – hätten Sie zum damaligen Zeitpunkt gedacht, dass Sie zeitnah um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen werden?



Fabian Hürzeler: Nein, als Cheftrainer schon gar nicht. Natürlich hat man sportliche Ambitionen, aber im Fußball ist es nicht wirklich planbar.

Acht Punkte Vorsprung auf Rang drei, was macht den Erfolg des FC St. Pauli aus?



Hürzeler: Unsere Mannschaft ist sehr homogen. Die Jungs können sich auch mal die Meinung sagen, ohne dass man am nächsten Tag nicht mehr miteinander spricht. Sie unterstützen und fordern sich im Training gegenseitig. Es gibt keine Grüppchenbildung. Das macht diese Mannschaft besonders.