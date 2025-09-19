Wenn andere auf dem Oktoberfest feiern, arbeitet Fabian Ostermeier

Wenn am Samstag die Bierfässer auf der Theresienwiese angezapft werden, dann ist das auch der Startschuss für Fabian Ostermaier. Der 26-Jährige aus dem Aichacher Stadtteil Klingen bedient im Hacker-Biergarten auf dem Münchner Oktoberfest. Für ihn ist es das dritte Jahr. Heuer wird der Wiesn-Einsatz nochmals anders für ihn, wie er erzählt, denn heuer arbeitet er im „Familienteam“. Bis zum 5. Oktober wird er Seite an Seite mit seiner Tante Petra Sporrer, seiner Cousine Julia Sporrer, und mit seinem Bruder Lorenz die Gäste im Hacker-Biergarten bedienen.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oktoberfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis