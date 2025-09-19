Icon Menü
Fabian Ostermaier aus Aichach: Vom Wiesn-Besucher zum Bediener im Hacker-Biergarten

Klingen

Wenn andere auf dem Oktoberfest feiern, arbeitet Fabian Ostermeier

Der 26-Jährige aus dem Aichacher Stadtteil Klingen bedient auf der Wiesn im Hacker-Biergarten und trägt bis zu zwölf Maßkrüge. Was den Einsatz heuer für ihn besonders macht.
Von Stefanie Brand
    Im Jahr 2023 feierte Fabian Ostermaier Premiere als Bedienung im Hacker-Biergarten.
    Im Jahr 2023 feierte Fabian Ostermaier Premiere als Bedienung im Hacker-Biergarten. Foto: Lorenz Ostermaier

    Wenn am Samstag die Bierfässer auf der Theresienwiese angezapft werden, dann ist das auch der Startschuss für Fabian Ostermaier. Der 26-Jährige aus dem Aichacher Stadtteil Klingen bedient im Hacker-Biergarten auf dem Münchner Oktoberfest. Für ihn ist es das dritte Jahr. Heuer wird der Wiesn-Einsatz nochmals anders für ihn, wie er erzählt, denn heuer arbeitet er im „Familienteam“. Bis zum 5. Oktober wird er Seite an Seite mit seiner Tante Petra Sporrer, seiner Cousine Julia Sporrer, und mit seinem Bruder Lorenz die Gäste im Hacker-Biergarten bedienen.

