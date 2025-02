Nach Festnahme in Aichach: Tatverdächtiger ist wieder auf freiem Fuß

Eine gespenstische Atmosphäre soll am 23. April 2024 am Aichacher Schloßplatz geherrscht haben, als rund ein Dutzend Polizisten lautlos auf den Platz schlich, um eine Wohnung unweit der Stadtpfarrkirche zu durchsuchen. Am Ende nahmen die Beamten einen damals 34-jährigen Aichacher fest, der verdächtigt wird, einen Verwandten schwer verletzt zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Traunstein jetzt auf Anfrage mitteilte, ist der dringend Tatverdächtige mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft herrscht zwar weiterhin Fluchtgefahr, sie beantragte beim Amtsgericht Mühldorf am Inn aber dennoch, den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug zu setzen. So wurde der Beschuldigte im Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen.

