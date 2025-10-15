Mehr Service für Ältere: Der Fahrdienst für Aindlinger Senioren kommt

Einen Fahrdienst für Senioren, wie es ihn in den Nachbargemeinden Todtenweis und Petersdorf schon gibt, führt die Marktgemeinde Aindling nun ein. Nach längerer Vorlaufzeit fasst der Gemeinderat diesen Beschluss in der Sitzung am Dienstag. Vorerst gilt eine Testphase. Auch die Preise für die Fahrten stehen nun fest.

Nach sechs Monaten soll geprüft werden, inwieweit das Konzept verändert werden muss. Der Gemeinderat, der in der vorangegangenen Sitzung den Kauf eines Autos beschlossen hatte, sprach noch einmal ausführlich über dieses Vorhaben. Dabei ging es im Grunde aber nur noch um Detailfragen. Nun soll ein Verein gegründet werden. Als dessen erster Vorsitzender ist der Seniorenbeauftragte vorgesehen.

Wer nicht eingeschränkt mobil ist, kann den Fahrdienst nutzen

Den Fahrdienst können alle Bürgerinnen und Bürger nutzen, die selbst nicht mehr fahren können und mobil eingeschränkt sind. Sie sollten aber dennoch in der Lage sein, selbstständig ein- und auszusteigen. Bei Touren im Bereich der Marktgemeinde werden pro Person zwei Euro fällig. Fahrten, die darüber hinaus zu Zielen innerhalb des Landkreises Aichach-Friedberg führen, kosten fünf Euro. Wenn beispielsweise ein Arzt in Augsburg aufzusuchen ist, dann beträgt die Gebühr zehn Euro. Sollten Parkgebühren fällig werden, sind die vom Passagier extra zu übernehmen.

Es wurde betont, dass die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde keinen Rechtsanspruch auf diesen Service haben. Die Haftung läuft über die Kommune. „Wir sind kein Krankentransporter“, erklärte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Besuche in einem Krankenhaus, etwa zur Kontrolle, werden auf diese Weise ermöglicht, aber nicht zu einem Eingriff. Der Fahrdienst kann auch nicht dazu genutzt werden, wenn etwa eine Tante in Neuburg zum Kaffee einlädt, geschweige denn für einen Besuch auf dem Oktoberfest in München.

Josef Gamperl, der dritte Bürgermeister und Seniorenbeauftragte, hatte sich im Vorfeld umfassend auch bei verschiedenen Terminen mit der Thematik Fahrdienst befasst. Er berichtete davon, dass sich bereits einige Kandidaten als Fahrer angeboten hätten. Doch es besteht weiterer Bedarf an Freiwilligen. Er betonte: „Wer Interesse daran hat, kann sich bei mir oder in der Verwaltung melden.“

Nun geht es an die Realisierung des Fahrdienstes. Wann genau er den Betrieb aufnehmen kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Warum schlägt die Rechnungsprüfung 2019 jetzt auf?

Bebauungsplan Schusterberg: Der Bebauungsplan in Hausen wird geändert. Nachdem die bisherige Version aus dem Jahr 2000 stammt, sah man seit geraumer Zeit Handlungsbedarf. Der Bauausschuss hatte sich wiederholt damit beschäftigt, die Verwaltung hatte einige Anregungen geliefert. Josef Settele fragte deshalb: „Warum müssen wir uns noch mal damit befassen?“ Die Bürgermeisterin verwies auf eine Aussage der Verwaltung, dass weitere Themen geklärt werden müssten, bevor ein Planungsbüro eingeschaltet werden könne. Karl-Andreas Gamperl hatte sich ausführlich mit den Unterlagen befasst, er äußerte sich zu verschiedenen Aspekten. Der Gemeinderat einigte sich auf verschiedene Punkte. Welche Farbe die Dächer erhalten sollten, wurde nicht festgelegt. Die Wand- und Firsthöhen sind vom Planer zu bestimmen. Bei den Grundstücken im Süden wird der Abstand auf drei Meter erweitert. Sattel- und Walmdächer sind grundsätzlich erlaubt. Nun sind als Nächstes die Planer an der Reihe.

Rechnungsprüfung 2019: Dass diesmal auf der Tagesordnung auch die Rechnungsprüfung für das Jahr 2019 auftauchte, war keinesfalls die Folge eines Tippfehlers, wie man vielleicht glauben konnte. Es lag wohl an der Corona-Pandemie, dass dieses Thema erst jetzt bei Durchsicht von Akten ans Tageslicht kam. So wurden mit einiger Verspätung gut zwei Dutzend Beschlüsse gefasst, weil es die Geschäftsordnung so vorschreibt. Am Ende erfolgten die Feststellung und die Entlastung der Jahresrechnung.

Defizit Wichtlhütte: Die Kindertageseinrichtung Wichtlhütte wird von den Johannitern betrieben. Das Defizit von gut 19.000 Euro, das im Jahr 2024 angefallen ist, übernimmt die Gemeinde. Die Elternbeiträge haben sich um knapp 19.000 Euro erhöht. Der Großteil der Mehreinnahmen ergibt sich aufgrund der Erhöhungsbeträge durch den Freistaat Bayern in einer Höhe von knapp 100.000 Euro. Diesen Aspekt betonte Karl-Andreas Gamperl.

Hecke ist im Weg: Seit zwei Jahren, so Josef Settele, ragt neben der Straße von Gaulzhofen nach Affing entlang des Gehsteigs eine Hecke heraus. Um hier für Abhilfe zu sorgen, erwägt die Gemeinde, eine Firma einzuschalten. In Gaulzhofen stehen an der Stelle, wo die Dorfstraße in die Weberstraße abzweigt, Autos offensichtlich zu weit auf der Straße. Bemerkenswert war bei dieser Sitzung am Dienstag, dass gleich sechs Plätze im Gremium unbesetzt geblieben waren.