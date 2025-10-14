Kleintransporter landet nach Überholmanöver im Straßengraben

Schwere Verletzungen hat der 59-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Appertshausen (Petersdorf) erlitten.

Laut Polizei war der 59-Jährige gegen 9 Uhr in Richtung Petersdorf unterwegs. Kurz nach Appertshausen überholte er einen Transporter. Dabei geriet das Fahrzeug des 59-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache nach links in das Bankett und kam ins Schleudern. Anschließend fiel der Kleintransporter auf die rechte Seite und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Verbindungsstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergung des Kleintransporters über zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die freiwilligen Feuerwehren Aindling, Hollenbach, Alsmoos-Petersdorf und Willprechtszell-Schönleiten waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (AZ)