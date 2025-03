Mountainbike in Aichach gestohlen: Es stand abgesperrt vor einer Turnhalle

In Aichach ist am Freitagabend ein Mountainbike gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Fahrraddiebstahl zwischen 17 und 18.45 Uhr. Das Rad stand abgesperrt in einem Fahrradständer vor einer Turnhalle an der Schulstraße 31. Bei dem Fahrrad handelt es sich laut Polizei um ein Mountainbike der Marke Bulls in den Farben schwarz und rot. Sein Wert beträgt circa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf den oder die Diebe. (nsi)

