Spaziergänger finden Munition im Wald bei Blumenthal

Zwei Patronen Schrotmunition hat eine Familie bei einem Waldspaziergang am Samstagnachmittag nahe Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) gefunden. Die Familie verhielt sich richtig, lobt die Polizei. Sie ließ die Munition vor Ort liegen und verständigte umgehend die Polizei.

Die Aichacher Polizei ermittelt

Die Beamten stellten die Fundmunition sicher. Es wird nun wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz gegen den ursprünglichen Besitzer ermittelt. (bac)