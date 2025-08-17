Icon Menü
Familie entdeckt Munition im Aichacher Wald – Polizei lobt umsichtiges Handeln

Blumenthal

Spaziergänger finden Munition im Wald bei Blumenthal

Eine Familie stößt bei einem Spaziergang in einem Waldstück nahe dem Schloss bei Aichach auf zwei Patronen Schrotmunition. Sie verhält sich richtig, lobt die Polizei.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Schrotmunition hat eine Familie bei einem Waldspaziergang bei Schloss Blumenthal gefunden.
    Schrotmunition hat eine Familie bei einem Waldspaziergang bei Schloss Blumenthal gefunden. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Zwei Patronen Schrotmunition hat eine Familie bei einem Waldspaziergang am Samstagnachmittag nahe Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) gefunden. Die Familie verhielt sich richtig, lobt die Polizei. Sie ließ die Munition vor Ort liegen und verständigte umgehend die Polizei.

    Die Aichacher Polizei ermittelt

    Die Beamten stellten die Fundmunition sicher. Es wird nun wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz gegen den ursprünglichen Besitzer ermittelt. (bac)

