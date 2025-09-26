Vortragsreihe der Familienstützpunkte: Wenn die Welt von Kindern Kopf steht

Wie lässt sich mit Kindern behutsam über belastende Themen sprechen? Im Oktober startet eine kostenfreie Online-Vortragsreihe der Familienstützpunkte im Landkreis Aichach-Friedberg, die Eltern, Bezugspersonen und Fachkräfte konkrete Unterstützung für einen liebevollen und stabilen Familienalltag bieten will. Unter dem Titel „Wenn die Welt Kopf steht – Herausforderungen gemeinsam meistern“ geben einer Mitteilung zufolge vier Referentinnen fachliche Impulse, praktische Tipps und Raum für Fragen.

Alle, die Verantwortung für Kinder tragen – Eltern, Großeltern, Patchworkfamilien, Erziehende und pädagogische Fachkräfte – sind willkommen. Die Online-Veranstaltungen bieten in einem geschützten Rahmen Orientierung, Austausch und fachlich fundierte Anregungen. Einen Link zur Veranstaltung erhalten Angemeldete rechtzeitig per E-Mail. Anmeldung direkt beim jeweiligen Familienstützpunkt oder online. Die Online-Kurse im Überblick:

Familienstützpunkte bieten Vortrag zur Begleitung von Trennungskindern

Dienstag, 7. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, Gemeinsam stark durch Krisen gehen

Referentin: Cécile Franz (Heilpraktikerin für Psychotherapie)

Wie können Eltern mit ihren Kindern über belastende Themen wie Krieg, Klima oder Preissteigerungen sprechen? Wie lässt sich kindliche Resilienz fördern? Der Vortrag gibt Tipps zur Gesprächsführung, zeigt Wege auf, Zuversicht zu vermitteln, und lädt zum Austausch mit der Referentin ein. Anmeldung: Familienstützpunkt Friedberg (Region West), Telefon 0821/26077-18.

Dienstag, 21. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, „Wenn die Welt sich entzweit“ – Trennungskinder stärken und begleiten

Referentin: Susanne Liebe-Pendleton (Dipl.-Psych., Psychotherapeutin)

Eine Trennung verändert die Lebenswelt der Kinder. Wie können Eltern und Bezugspersonen sie in dieser herausfordernden Zeit gut begleiten? Der Vortrag beleuchtet kindliche Reaktionen, emotionale Prozesse und gibt Impulse für eine einfühlsame Unterstützung. Anmeldung: Familienstützpunkt Kissing (Region Süd), Telefon 08233/795177.

Online-Vortrag zum Thema: „Wie sag‘ ich es meinem Kind?“

Dienstag, 18. November, 19.30 bis 21 Uhr, „Wie sag‘ ich es meinem Kind?“ – Überbringen schlechter Nachrichten, insbesondere im Trauerfall

Referentin: Helga Schröck (Systemische Beraterin, Trauerbegleiterin)

Der Tod ist ein schwieriges Thema – insbesondere im Gespräch mit Kindern. Der Vortrag zeigt, wie altersgerechte Kommunikation gelingen kann, wie man auf kindliche Fragen und Emotionen eingeht und welche Rituale in der Trauerbewältigung helfen können. Anmeldung: Familienstützpunkt Aichach (Region Ost), Telefon 08251/93465-16.

Dienstag, 2. Dezember, 19.30 bis 21 Uhr, „Und trotzdem hab ich Dich immer lieb“ – Wertschätzung im Familienalltag

Referentin: Heidemarie Brosche (Autorin)

Mit einer Lesung aus ihrem gleichnamigen Buch eröffnet die Referentin einen Blick auf mehr Wertschätzung und liebevolle Kommunikation, auch im stressigen Alltag. Dabei geht es um den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen und einen achtsamen Umgang damit. Anmeldung: Familienstützpunkt Pöttmes (Region Nord), Telefon 08253/9998360.

Die Organisatoren wissen: „Eltern möchten ihren Kindern Halt geben. Doch in einer unsicheren Welt fehlen oft die richtigen Worte.“ Mit fachlichen Impulsen, Tipps und Raum für Austausch möchten sie Familien stärken und ermutigen, schwierige Situationen gemeinsam zu meistern. Die Familienstützpunkte im Landkreis verstehen sich als Anlaufstellen für alle Familien. Wer im Familienalltag Fragen hat oder Unterstützung sucht, kann sich jederzeit an sie wenden. Sie stehen allen Familien offen – unabhängig von Herkunft, Familienform oder Alter der Kinder. Die Beratung ist kostenfrei. (AZ)