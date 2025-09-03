Icon Menü
Farbenfrohe Terrakotta-Figuren und Linolschnitte: Kunst von Prein und Groß entdecken

Aichach

Kräftige Farben treffen in der Doppel-Ausstellung auf klare Linien

Ingeborg Prein und Andrea Groß zeigen in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach Terrakotta-Figuren und Linolschnitte. In ihren Werken sind viele Parallelen zu finden.
Von Gerlinde Drexler
    Die liegende Frau findet sich sowohl in den Linolschnitten von Andrea Groß, als auch davor in der Terracotta-Figur von Ingeborg Prein wieder.
    Die liegende Frau findet sich sowohl in den Linolschnitten von Andrea Groß, als auch davor in der Terracotta-Figur von Ingeborg Prein wieder. Foto: Gerlinde Drexler

    Man könnte meinen, die beiden Künstlerinnen Ingeborg Prein und Andrea Groß hätten sich abgesprochen, so viele Parallelen lassen sich in der Doppelausstellung finden. Unter dem Motto „Rosenhag und Dornenhain“ zeigen sie in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach Terrakotta-Figuren und Linolschnitte. Was beide Künstlerinnen gemeinsam haben: Ihre Arbeiten sind sehr geradlinig und linear.

