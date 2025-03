Fasching im Kreis Aichach-Friedberg: Alle Bilder und Videos auf einen Blick

Von Schmiechen bis Griesbeckerzell hat die fünfte Jahreszeit den Landkreis Aichach-Friedberg in fester Hand. Der Fasching läuft zwar bekanntlich bereits seit November, nun spitzt sich die närrische Zeit aber so richtig zu und bietet auch im Wittelsbacher Land so einige Höhepunkte. Unsere Redaktion war vom Weiberfasching am lumpigen Donnerstag bis hin zu zahlreichen Umzügen an etlichen Veranstaltungen zugegen: Hier finden Sie alle Fotos und Videos auf einen Blick.

Familienfasching im Livestream: Am Faschingsdienstag geht es in Friedberg rund

Der Familienfasching in Friedberg wird am Dienstag gefeiert. Insgesamt 43 Gruppen nehmen daran teil. Im Anschluss findet auf dem Friedberger Marienplatz noch ein Programm statt. Wer nicht selbst vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, den Faschingsumzug zumindest im Livestream zu verfolgen:

Einen ersten Einblick in den diesjährigen Faschingsumzug lieferten zuvor bereits die Faschingsfreunde Lindl. Im vergangenen Jahr gewann die Gruppe beim Umzug in Friedberg den Preis für den schönsten Wagen – und zeigte deshalb dieses Jahr, wie so ein Umzugswagen eigentlich entsteht:

Die Faschingshochburg Schmiechen feiert die fünfte Jahreszeit beim großen Umzug – und danach im Festzelt

Am Faschingssonntag strömten rund 10.000 Menschen in den Süden des Landkreises: In der Faschingshochburg Schmiechen stand der Umzug an, mehr als 40 Wagen und Gruppen nahmen teil. Viele davon beeindruckten mit spektakulären Umzugswagen:

Nach dem Umzug ging es dann direkt weiter im großen Partyzelt:

Gaudiwurm mit Tradition: In Griesbeckerzell feiert „Zell ohne See“ den 66. Faschingsumzug

Von 9000 Besucherinnen und Besucherinnen war am Sonntag nach dem Jubiläumsumzug der Faschingsgesellschaft „Zell ohne See“ im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell die Rede. Besonders originell: Beim Umzug traten die Zahlinger Siedler als Achterbahn zu Fuß auf. Das sind die schönsten Eindrücke der Festwagen und Kostümierten im Gaudiwurm und am Straßenrand:

Mit Gastgarden: Auf dem Rosenmontagsball in Mering wird bis tief in die Nacht getanzt

Bis um 3 Uhr morgens konnten die Gäste auf dem Rosenmontagsball in Mering das Tanzbein schwingen. Dafür reisten einige Gäste sogar aus Landsberg und Augsburg an:

Faschingstreiben in Aichach: Paartalia verwandelt den Stadtplatz in eine bunte Faschingsmeile

Bereits am Samstag verwandelte die Paartalia Aichach den Stadtplatz in eine bunte Faschingsmeile. Mit mehreren Gastgarden und rund 500 Besucherinnen und Besuchern feierten sie dort eine bunte Party:

Am Weiberfasching in Mering, Friedberg und Kühbach-Unterbernbach ging es schon vor dem Wochenende rund

Dafür war manchenerorts schon am lumpigen Donnerstag Gaudi angesagt, der „Weiberfasching“ stand an. In Mering ging dieser wieder mit einem bunten Treiben auf dem Marktplatz einher. Doch welches Kostüm war das tollste?

Im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach gab es dagegen überhaupt erstmals nach Jahrzehnten wieder einen Weiberfasching:

Bei den Sportfreunden Friedberg feierte der Weiberfaschingsball sogar Premiere:

Fasching in Mering, Kissing und Adelzhausen: Die fünfte Jahreszeit wird schon seit Monaten gefeiert

Natürlich boten auch die Wochen und Monate vor dem Faschingswochende den einen oder anderen Höhepunkt im Landkreis Aichach-Friedberg, schließlich begann die fünfte Jahreszeit bereits am 11. November. Die Faschingsgesellschaft „Zell ohne See“ stimmte sich etwa mit ihren beliebten Narrensitzungen auf den Höhepunkt ihrer Jubiläumssaison ein:

Auf dem Ball der Margerite in Friedberg feierten rund 500 Gäste für den guten Zweck:

Auch die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia ließ es mit zahlreichen Gastgarden zum Auftakt in den Fasching krachen:

Erstmals fand in Kissing ein Faschingsball statt, zu dem prompt 280 Gäste kamen:

Ein Höhepunkt der Meringer Faschingssaison war der „Bunte Abend“ beziehungsweise der „Bunte Nachmittag“:

Zuvor begeisterten in Mering bereits 31 Gruppen aus Schwaben und Oberbayern beim 19. Meringer Garde- und Showtanztreffen die Gäste:

Eine besondere Veranstaltung war auch der Generationenfasching in Adelzhausen, bei dem Jung und Alt gemeinsam feierten:

Der „Ball der Vereine“ in Bachern führte die rund 130 Gäste zurück in die 80er- und 90er-Jahre:

