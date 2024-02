Fasching, Führungen, Fundstücke: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

An diesem Wochenende erreicht der Fasching seinen Höhepunkt: In Mering, Pöttmes und Zell finden Umzüge statt. Aber auch für Faschingsmuffel ist etwas geboten.

Bunt, bunt, bunt wird dieses Wochenende auch im Wittelsbacher Land. Der Fasching erreicht im Landkreis Aichach-Friedberg seinen Höhepunkt, bevor am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. In Aichach sorgt die Paartalia am Samstag für buntes Treiben am Stadtplatz, in Zell, Pöttmes und Mering sind am Sonntag die großen Faschingsumzüge zu bestaunen. Wir haben auch Tipps für alle, die es lieber ruhiger mögen.

Faschingstreiben in Aichach am 10. Februar 2024

Faschingstreiben am Aichacher Stadtplatz : Die Paartalia Aichach verwandelt den Aichacher Stadtplatz am Samstag, 10. Februar, in eine Faschingsmeile und feiert zusammen mit dem Publikum das Finale der fünften Jahreszeit. Es findet von 13.30 bis 17 Uhr auf dem Stadtplatz in Aichach statt. Der Eintritt ist frei. Es werden Getränke und Speisen angeboten.

Faschingsumzug in Zell, Pöttmes und Mering am 11. Februar 2024

Faschingsumzug Zell : Im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell findet wieder der große Zeller Faschingsumzug statt. Er setzt sich um 14 Uhr in Bewegung.

Im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell findet wieder der große Zeller Faschingsumzug statt. Er setzt sich um 14 Uhr in Bewegung. Faschingsumuzug in Pöttmes : Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Pöttmes veranstaltet am Sonntag, 11. Februar, seinen Faschingsumzug . Los geht es um 12.45 Uhr mit dem Auftritt der Faschingsgarden Euphoria Weidorf und Schromlachia Schrobenhausen am Volksfestplatz, wo für Essen, Getränke und Barbetrieb gesorgt ist. Der Faschingsumzug setzt sich um 14.14 Uhr in Bewegung.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) veranstaltet am Sonntag, 11. Februar, seinen . Los geht es um 12.45 Uhr mit dem Auftritt der Faschingsgarden Euphoria Weidorf und Schromlachia Schrobenhausen am Volksfestplatz, wo für Essen, und Barbetrieb gesorgt ist. Der setzt sich um 14.14 Uhr in Bewegung. Faschingsumzug Mering : Am Sonntag um 14 Uhr startet der Meringer Gaudiwurm. Bereits um 12 Uhr können die Besucher bei einer Narrenkundgebung am Marktplatz die Jugendgarde und die Große Garde mit ihren aktuellen Tänzen sowie weitere Gastgarden erleben. Das große Zelt hat deshalb bereits ab 12 Uhr für die Bewirtung geöffnet. Von 16 bis 21 Uhr findet dort für Personen ab 18 Jahren eine Faschingsparty statt.

77 Bilder Stürmischer Faschingsumzug in Mering Foto: Heike John

Ausstellungen in Mering und Friedberg

Heimatmuseum Mering : Die Modellbahnfreunde Mering zeigen im Heimatmuseum im Ludwig-Park in Mering eine Sonderschau zu 125 Jahren Ammerseebahn. Die Ausstellung ist bis Ende März jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für Schulklassen und andere Gruppen sind Besichtigungstermine mit Führungen nach Vereinbarung möglich. Wolfgang Wrba , Tel. 0151/1224 6828.

: Die Modellbahnfreunde zeigen im im Ludwig-Park in eine Sonderschau zu 125 Jahren Ammerseebahn. Die Ausstellung ist bis Ende März jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für Schulklassen und andere Gruppen sind Besichtigungstermine mit Führungen nach Vereinbarung möglich. , Tel. 0151/1224 6828. Schloss Friedberg : Eine Alternative zum Faschingstrubel ist die Mittelalter-Ausstellung im Friedberger Schloss-Museum. Ausstellung und Museumscafé haben von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Eine Rekonstruktion der Oberbernbacher Mühle ist in der Ausstellung im Friedberger Museum zu sehen. Foto: Ute Krogull

Kostenlose Stadtführung in Aichach am 11. Februar 2024

Führung zum Aichacher Stadtplatz : Mehr über die Geschichte des Aichacher Stadtplatzes mit seinen stattlichen Bürgerhäusern und den zwei imposanten Stadttoren können Besucher wie Einheimische bei einer kostenlosen Stadtführung erfahren. Sie findet statt am Sonntag, 11. Februar. Treffpunkt für die Führung mit Daniela Götz ist um 14 Uhr am Wittelsbacher Museum.

40-Stunden-Gebet in Maria Birnbaum ab Sonntag, 11. Februar 2024

40-Stunden-Gebet in Sielenbach : In der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach beginnt am Sonntag, 11. Februar, das 40-Stunden-Gebet, das bis Dienstag, 13. Februar, geht. Auftakt ist um 9 Uhr im Rahmen einer Heiligen Messe sein, welche dann auch zur gleichen Uhrzeit am Montag und Dienstag stattfinden wird. Jeweils um 14.30 Uhr findet an allen drei Tagen eine Andacht mit Predigt statt. Am Abschlusstag findet im Anschluss an die Andacht eine Prozession des Blauen Bundes statt. Danach gibt es Krapfen und Kaffee vor der Kirche. (AZ)

Lesen Sie dazu auch