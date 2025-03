So originell: Beim Faschingsumzug in Zell läuft die Achterbahn zu Fuß

Im närrischen Dorf am Rande der Alpen ticken die Uhren am Faschingssonntag anders. Ein Schiff dampft durch die Hauptstraße von Griesbeckerzell (Aichach), närrisches Volk ist unterwegs und ein Gaudiwurm lässt Bonbons regnen. Für Faschingsfans ist der Zeller Umzug, der heuer zum 66. Mal stattfindet, immer ein Anziehungspunkt. Dieses Jahr kommen so viele, dass der Zug sich sogar mit Verspätung in Bewegung setzt, damit sich alle noch einen Platz suchen können. Trotz erhöhter Sicherheit für den Zeller Faschingsumzug kommt die Gaudi nicht zu kurz.

In Massen strömten die Menschen zum Zeller Faschingsumzug. Foto: Erich Echter

Mit ihrer Achterbahn rattern die Zahlinger Siedler durch das närrische Dorf. Jubelnd strecken sie die Arme in die Höhe, wenn es in die Kurve geht, um dann mit einem Spurt die rasante Abfahrt zu symbolisieren. Sie sind eine von vielen Fußgruppen, die diesmal beim Faschingsumzug dabei sind. Als Fußgänger haben vor vielen Jahren auch die beiden Gruppen Metzger und Ulber angefangen. Sie sei schon als kleines Kind beim Faschingsumzug mitgelaufen, erzählt Karina Metzger. Inzwischen ist die Griesbeckerzellerin selbst Mutter. Insgesamt sieben Familien haben sich inzwischen zu den beiden Gruppen zusammengeschlossen.

Die Gruppe Ulber zog als Jubiläumstüte salty (salziges) Popcorn durch die Straßen. Foto: Erich Echter

Mit rund 30 Kindern seien es „gefühlt mehr Kinder als Erwachsene“, sagt Metzger und lacht. Salziges Popcorn und süße Bonbons – salty popcorn and sweet candy – haben sie sich als Motto ausgesucht. Andreas Ortlieb zieht mit seinem kleinen Bulldog eine Riesen-Popcorntüte hinter sich her. Das Popcorn, das herausquillt, ist Bauschaum. Was keiner sieht: Darunter liegen die Vorräte an Süßigkeiten, die die Kinder auf dem anderen Wagen an die vielen Besucherinnen und Besucher verteilen.

Die Zeller Narren werfen zwei Tonnen Guatzal unters Volk

Rund zwei Tonnen Guatzal habe man eingekauft, verrät Moderator Gerold Tausend. Die siebenjährige Magdalena und die achtjährige Marie haben sich für den erhofften Bonbonregen schon gewappnet. Magdalena aus Obermauerbach hat zwei bunte Faschingshüte dabei, mit denen sie ihre süße Beute auffangen will. Marie aus Klingen hat sich als Schulkind verkleidet und nicht nur einen großen Schulranzen, sondern auch die Schultüte dabei. Leer natürlich, damit viele Süßigkeiten darin Platz haben. „Letztes Jahr hatten wir nach dem Faschingsumzug vier Tüten voll“, erzählt die Achtjährige. Die beiden Mädchen sind nicht die Einzigen, die sich vorbereitet haben. Andere Kinder warten mit aufgespannten Regenschirmen oder Taschen auf die Ankunft der Wagen.

Magdalena und Marie haben sich für den erhofften Bonbonregen schon gewappnet. Foto: Gerlinde Drexler

Rund 20 Gruppen oder Vereine, etwa die Hälfte davon Fußgruppen, beteiligen sich heuer am Umzug. Die Freunde Kunterbunt sind als Krümelmonster unterwegs, die Mitglieder der Gruppe Sterl hüpfen als kunterbunte Kuckucks-Uhren durch das närrische Dorf. Für Anni Ulber, die mit ihrem weit ausladenden Kleid dieses Mal den Sportclub Griesbeckerzell darstellt, ist es ein „Heimspiel“. Sie lässt sich jedes Jahr zu einem anderen Motto ein Kostüm einfallen, das sie dann nur ein Mal trägt.

Die KLJB Affing protestiert gegen die Abholzung des Regenwaldes

Die Faschingsfreunde Lindl haben ihren Faschingswagen als eine düstere Burg gestaltet, in der sie als Vampire hausen. Die Zeller Space Explorers gehören zur Nasa und kündigen an: „Wir heben ab, uns wird es zu blöd hier.“ Auf eine Zeitreise gehen die Faschingsfreunde Gallenbach-Sulzbach mit ihrer fahrbaren Zeitmaschine. Die KLJB Affing hat sich als einzige Gruppe für ein politisches Thema entschieden. Die jungen Leute protestieren als Holzfäller gegen die Abholzung des Regenwaldes.

Auf dem Wagen der Zeller Prinzengarde, die als Freiheitsstatuen durch Zell ziehen, hat sich Donald Trump geschlichen. Er schaut hinten aus einem kleinen Fenster und beschwört ein „Unterbaarer first“. Rudolf Bucher aus Unterschneitbach, der sich den Umzug jedes Jahr ansieht, findet: „Es war sehr schön und die Wagen waren alle super hergerichtet.“

Donald Trump hat sich auf den Wagen der Zeller Prinzengarde geschlichen. Foto: Gerlinde Drexler