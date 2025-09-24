Viele stehen in Kühbach Schlange für den Einzelprimizsegen

Seine Primiz hat der frisch geweihte Priester Manfred Grimm SJ am Samstag in der Kühbacher Kirche St. Magnus gefeiert. Nach dem feierlichen Nachtgebet in der Kirche bildete sich eine eindrucksvolle Schlange von Gläubigen, voran die Priester und Ministranten, die den Einzelprimizsegen empfangen wollten. Die Primizfeier hatte zuvor mit bewegenden liturgischen Momenten und großer Anteilnahme der Gemeinde ihren Höhepunkt erreicht.

Einzelprimizsegen mit spürbarer Hingabe

Der Einzelprimizsegen, traditionell als besonderer priesterlicher Erstsegen geschätzt, wurde von Grimm mit spürbarer Hingabe gespendet. Für viele Besucher war dieser persönliche Segen ein stiller, aber kraftvoller Abschluss eines festlichen Tages.