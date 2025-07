Wer einen Grund zum Feiern hat, der freut sich, wenn viele gute Freunde dazu kommen. Und die kamen in Scharen, als der Musikverein Obergriesbach am Samstag in der Turnhalle des Gemeinschaftshauses sein Festkonzert zum 50-jährigen Bestehen gab. Der Saal war voll besetzt und die Stimmung entsprechend gut, sodass es ein rundum gelungener Abend wurde.

Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis