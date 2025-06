Anmeldung für Aichacher Ferienprogramm beginnt am Montag

Die Stadt Aichach bietet in den Sommerferien ein Ferienprogramm für Kinder aus Aichach und Umgebung an. Fast 150 Kurse stehen zur Auswahl, damit im Sommer keine Langeweile aufkommt – ob das jeweilige Kind lieber aktiv ist, gerne bastelt oder experimentiert, sport- oder musikbegeistert. Am Montag, 30. Juni, beginnt die Anmeldung.

Unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach können Eltern einer Mitteilung der Stadt zufolge nach Kursen suchen. Bei entsprechender Nachfrage kommen während der Sommerferien weitere Kurse dazu. Die Stadt empfiehlt daher, immer wieder einmal auf die Internetseite zu schauen. Ein gedrucktes Ferienprogramm gibt es nicht.

Vergabe der Kursplätze findet am 11. Juli statt

Neue Kurse in diesem Jahr sind unter anderem ein Theaterworkshop, der zu dem Theaterstück „Das Gewächshaus“ gegeben wird, Hobby-Horse-Tage, Gitarren- und Keyboard-Schnupperkurse sowie verschiedene Kurse an der Römerstation in Unterzell. Bastelbegeisterte können mit dem VdK Aichach kleine Filzfiguren in Form von Blütenblättern herstellen oder mit dem Gartenbauverein Schiltberg eigene Drachen entwerfen.

Vom Montag, 30. Juni, bis Donnerstag, 10. Juli, können sich die Aichacher Kinder fürs Ferienprogramm anmelden. Am Freitag, 11. Juli, findet die Vergabe der Kursplätze statt. Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los über die Teilnahme. Danach können sich auch Kinder und Jugendliche aus den Nachbargemeinden für die restlichen Kursplätze anmelden. Für alle Kurse, die nicht ausgebucht sind, ist eine Anmeldung bis 24 Stunden vor Beginn online unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach möglich.

Verbilligte Tarife für hilfsbedürftige Familien

Familien, die nicht über genügend Einkommen verfügen, um ihren Kindern die Teilnahme im Ferienprogramm zu ermöglichen, kann ein Nachlass beziehungsweise ein verbilligter Tarif gewährt werden. Bei entsprechender Hilfsbedürftigkeit wird laut Stadt bei der Anmeldung im Büro Öffentlichkeitsarbeit, Kultur & Tourismus im Rathaus am Stadtplatz 48 im Einzelfall unbürokratisch und vertraulich entschieden, ob ein Nachlass möglich ist. Wichtig: Bei Anmeldung über das Internet ist das nicht möglich. Weitere Auskünfte gibt das Kulturbüro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-76 oder per E-Mail an Ferienprogramm@aichach.de. (AZ)