Kühbacher Kinder zimmern „Untergschtoi“ für ein Baumhaus

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinden Kühbach und Schiltberg verwandelte sich der idyllische Schlosspark im Kühbacher Ortsteil Haslangkreit für zwei Tage in eine lebendige Werkstatt unter freiem Himmel. Sieben motivierte Nachwuchshandwerker durften unter fachkundiger Anleitung ein echtes „Untergschtoi“, die tragende Grundstruktur für ein Baumhaus oder einen Jägerstand, selbst bauen.

Mit viel Begeisterung und handwerklichem Eifer sägten, hobelten und nagelten die Mädchen und Buben. Dabei entstand aus Rundholz eine statisch korrekte Kernstruktur, die den Grundstein für kreative Holzbauten legte. Die Bretter für den Ausbau spendete die Zimmerei Tyroller aus Peutenhausen. Die Kinder konnten sie ganz nach eigener Fantasie anbringen.

Unterstützt wurde die junge Handwerkerschar tatkräftig von einigen Vätern und Geschwistern, die mit anpackten und für zusätzliche Motivation sorgten. Zwischendurch stärkten sich alle bei einer zünftigen Brotzeit – ganz wie es sich für echte Handwerker gehört. Am Ende durften alle ihr selbst gebautes „Untergschtoi“, ein echtes Unikat, mit nach Hause nehmen.