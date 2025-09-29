Der neue Affinger Pfarrer wird freudig empfangen

Einen großen Tag erlebte die Pfarreigemeinschaft Affing am Sonntag. Ihr neuer Pfarrer Georg Leonhard Bühler, der schon seit Monatsanfang mit seiner Haushälterin in Affing lebt, wurde offiziell und mit einem großen Fest in sein Amt eingeführt. Insgesamt 25 Priester aus der näheren und weiteren Umgebung füllten den ganzen Altarraum aus. Kirchgänger aus allen sechs Filialen wollten ihren neuen Seelsorger persönlich begrüßen. Auch aus Schrobenhausen, wo Bühler sieben Jahre lang Stadtpfarrer war, waren etwa 70 Menschen mit Bus und Privatautos angereist. Viele Kirchenbesucher mussten vor dem Eingang im Stehen ausharren.

Josef Abt

86444 Affing

Amtseinführung