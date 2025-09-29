Icon Menü
„Festliche Amtseinführung des neuen Pfarrers Georg Leonhard Bühler in Affing“

Affing

Der neue Affinger Pfarrer wird freudig empfangen

Zur Amtseinführung des neuen Affinger Pfarrers Georg Leonhard Bühler ist der Andrang groß. 25 Geistliche und die 16 Ortsvereine sowie zahlreiche Pfarreiangehörige sind dabei.
Von Josef Abt
    25 Priester ziehen zur Amtseinführung in die Affinger Kirche St. Peter und Paul ein. Auf beiden Seiten haben sich die Fahnenabordnungen aufgestellt.
    25 Priester ziehen zur Amtseinführung in die Affinger Kirche St. Peter und Paul ein. Auf beiden Seiten haben sich die Fahnenabordnungen aufgestellt. Foto: Josef Abt

    Einen großen Tag erlebte die Pfarreigemeinschaft Affing am Sonntag. Ihr neuer Pfarrer Georg Leonhard Bühler, der schon seit Monatsanfang mit seiner Haushälterin in Affing lebt, wurde offiziell und mit einem großen Fest in sein Amt eingeführt. Insgesamt 25 Priester aus der näheren und weiteren Umgebung füllten den ganzen Altarraum aus. Kirchgänger aus allen sechs Filialen wollten ihren neuen Seelsorger persönlich begrüßen. Auch aus Schrobenhausen, wo Bühler sieben Jahre lang Stadtpfarrer war, waren etwa 70 Menschen mit Bus und Privatautos angereist. Viele Kirchenbesucher mussten vor dem Eingang im Stehen ausharren.

