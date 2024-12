Das Christkind öffnet das letzte Adventskalender-Fenster

Eher gemäßigte Temperaturen am Heiligen Abend ließen bei manchen nicht so recht weihnachtliche Stimmung aufkommen. Aichach wirkte am Nachmittag des 24. Dezember ruhig, denn das Warten auf das Christkind hat begonnen. Nur der Ruf der Glocken zur Kinder- oder Christmette und der Nikolaus, der am Rathaus mit dem Christkind das letzte Fenster des Rathaus-Adventskalenders öffnete, durchbrachen die Stille.

Friedenslicht vor der Aichacher Kirche

Viele Menschen zog es am Geburtsfest des Herrn in die Kirchen. Der Kindergottesdienst und die Christmette in der Aichacher Stadtpfarrkirche am Heiligen Abend war sehr gut besucht.

Icon Vergrößern Wer wollte, konnte sich bei Judith Ettner vom Missionskreis das Friedenslicht aus Bethlehem abholen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Wer wollte, konnte sich bei Judith Ettner vom Missionskreis das Friedenslicht aus Bethlehem abholen. Foto: Erich Echter

Vor der Kirche und am Stadtplatz verteilten einige Helferinnen und Helfer des Missionskreises das Friedenslicht aus Bethlehem. Die Gottesdienstbesucher hatten hier die Möglichkeit, ihre Kerze daran anzuzünden und das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen.

Traditionell wünschte Bürgermeister Klaus Habermann beim Öffnen des letzten Fensters am Rathaus-Adventskalender allen Wartenden und der gesamten Bürgerschaft ein „gesegnetes Weihnachtsfest“.

Das Stadtoberhaupt erinnerte daran, dass es den original Aichacher Adventskalender seit 28 Jahren in Folge gibt und Kindern und Erwachsenen viel Freude bereitet. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Aichach ist bunt“. Die Motive bezeichnete Habermann als hintergründig, schön und beeindruckend.

Lob vom Aichacher Nikolaus

Der Bürgermeister dankte seinen Mitarbeiterinnen vom Kulturbüro und den Mitarbeitern des Bauhofs für ihr tägliches Engagement und der Polizei für die Absicherung beim Öffnen der Fenster. Habermann lobte besonders die Kinder und die Bürgerschaft . „Es war einfach wieder überwältigend, wie sehr ihr Anteil genommen habt“, sagte er.

Der Aichacher Rathaus-Adventskalender sei ein “echtes Alleinstellungsmerkmal“, stellte Habermann fest und versprach, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Kalender geben wird. Wer ihn dann gestaltet, wurde noch nicht verraten. Lobende Worte gab es auch vom Nikolaus. Besonders für seine Engelschar, die ihn immer kräftig unterstützte.

Verlängerung für Aichacher Christkindlmarkt

Der Christkindlmarkt dauert heuer länger. Er ist noch bis Sonntag, 29. Dezember, geöffnet: Am Freitag, 27. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. Dezember, von 14 bis 21 Uhr.