Zum Jubiläum wird die Fahne wiedergeweiht

Wenn ein Verein wie der SV Almenrausch Willprechtszell-Schönleiten sein 75-jähriges Bestehen feiert, dann darf er sich über Gratulationen von vielen Seiten freuen. „Das ist ein wunderbarer Verein, der wirklich viel leistet", stellte etwa Dietrich Binder als Bürgermeister von Petersdorf fest. Namentlich sprach er die Familie Berger an – Christian Berger leitet den Jubelverein –, die mit viel Herzblut am Werke sei. Sein Dank ging auch an die vielen Helferinnen und Helfer, die mit großem Engagement dafür sorgten, dass dieser Geburtstag noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben wird.

