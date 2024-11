Im Aichacher Stadtteil Ecknach ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. An der Ludwig-Erhard-Straße geriet ersten Informationen der Polizei zufolge ein Dachstuhl in Brand.

Feuerwehr und Polizei machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Informationen über die Ursache für das Feuer oder etwaige Verletzte gab es zunächst nicht. (nsi)