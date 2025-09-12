Feuerwehreinsatz in Pöttmes: In einer Wohnung bricht Feuer aus

In der Pöttmeser Ortsmitte ist es am Freitagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. In einer Wohnung brach um kurz vor 15 Uhr in einem Zimmer ein Brand aus.

Wie die Polizei mitteilte, konnten sich alle Menschen aus dem Gebäude retten. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und noch vor Ort wieder entlassen. Darüber hinaus gab es keine Verletzten.

Freiwillige Feuerwehren Pöttmes und Klingsmoos löschen Zimmerbrand in Pöttmes

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pöttmes und Klingsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) brachten das Feuer bald unter Kontrolle. Was den Brand ausgelöst hatte, war am späten Freitagnachmittag noch unklar. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von einer Schadenshöhe am Gebäude von etwa 20.000 Euro aus. (nsi)