Familie braucht dringend Hilfe: Brand machte ihr Haus in Pöttmes unbewohnbar

Eine achtköpfige Familie in Pöttmes ist durch ein Feuer in ihrem Haus in akute Not geraten. Der Brand am vergangenen Freitag hat ihr Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Die zwei Eltern und sechs Kinder sind daher auf Unterstützung angewiesen.

Wie berichtet, war das Feuer am Freitagnachmittag in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Alle Menschen konnten sich aus dem Gebäude retten. Der 16-jährige Sohn erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst versorgte ihn noch vor Ort. Darüber hinaus gab es keine Verletzten. Die Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes und Klingsmoos löschten den Brand schnell.

Markt Pöttmes startet nach Brand dringenden Hilfeaufruf für achtköpfige Familie

Was ihn ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von etwa 20.000 Euro Schaden am Gebäude aus. Die starke Rauchentwicklung im gesamten Haus hatte zur Folge, dass dieses vorerst unbewohnbar ist.

Der Markt Pöttmes startete daher einen Hilfeaufruf für die Eltern und die sechs Kinder im Alter von einem bis 18 Jahren. Darin heißt es: „Die Familie steht nun vor dem Nichts und benötigt dringend Hilfe aus der Bevölkerung.“ Sie brauche vor allem Wohnraum, auch Übergangslösungen seien willkommen.

Familie braucht Unterkunft, Herbst- und Winterkleidung sowie Hausrat

Außerdem benötige sie Kleidung für Herbst und Winter, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, Hausrat wie Möbel, Haushaltsgeräte und Bettwäsche sowie Spielzeug, Schulsachen und weitere Alltagsgegenstände. Wer helfen kann, kann sich unter der Handynummer 0176/76465220 direkt an die Familie wenden.