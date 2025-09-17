Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Feuer macht Wohnhaus in Pöttmes unbewohnbar: Gemeinde startet dringenden Hilfe-Aufruf für Familie

Pöttmes

Familie braucht dringend Hilfe: Brand machte ihr Haus in Pöttmes unbewohnbar

Zwei Eltern und sechs Kinder stehen in Pöttmes nach einem Brand in ihrem Wohnhaus vor dem Nichts. Sie sind auf Unterstützung angewiesen und brauchen eine Unterkunft, Kleidung und Hausrat.
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    Ein Brand machte am Freitag ein Haus in Pöttmes unbewohnbar. Die achtköpfige Familie, die darin gelebt hatte, steht nun vor dem Nichts.
    Ein Brand machte am Freitag ein Haus in Pöttmes unbewohnbar. Die achtköpfige Familie, die darin gelebt hatte, steht nun vor dem Nichts. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Eine achtköpfige Familie in Pöttmes ist durch ein Feuer in ihrem Haus in akute Not geraten. Der Brand am vergangenen Freitag hat ihr Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Die zwei Eltern und sechs Kinder sind daher auf Unterstützung angewiesen.

    Wie berichtet, war das Feuer am Freitagnachmittag in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Alle Menschen konnten sich aus dem Gebäude retten. Der 16-jährige Sohn erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst versorgte ihn noch vor Ort. Darüber hinaus gab es keine Verletzten. Die Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes und Klingsmoos löschten den Brand schnell.

    Markt Pöttmes startet nach Brand dringenden Hilfeaufruf für achtköpfige Familie

    Was ihn ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von etwa 20.000 Euro Schaden am Gebäude aus. Die starke Rauchentwicklung im gesamten Haus hatte zur Folge, dass dieses vorerst unbewohnbar ist.

    Der Markt Pöttmes startete daher einen Hilfeaufruf für die Eltern und die sechs Kinder im Alter von einem bis 18 Jahren. Darin heißt es: „Die Familie steht nun vor dem Nichts und benötigt dringend Hilfe aus der Bevölkerung.“ Sie brauche vor allem Wohnraum, auch Übergangslösungen seien willkommen.

    Familie braucht Unterkunft, Herbst- und Winterkleidung sowie Hausrat

    Außerdem benötige sie Kleidung für Herbst und Winter, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, Hausrat wie Möbel, Haushaltsgeräte und Bettwäsche sowie Spielzeug, Schulsachen und weitere Alltagsgegenstände. Wer helfen kann, kann sich unter der Handynummer 0176/76465220 direkt an die Familie wenden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden