Kripo ermittelt nach Brand einer Gartenhütte in Bergkirchen

Im Bergkirchener Ortsteil Neuhimmelreich (Landkreis Dachau) ist eine Gartenhütte abgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Samstag aus.

Gegen 4 Uhr in der Früh wurden die Rettungskräfte über den Brand informiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand das etwa zwölf Quadratmeter große Gebäude an der Himmelreichstraße bereits im Vollbrand. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude.

Feuer zerstört Gartenlaube in Neuhimmelreich: Stromleitung wird stark beschädigt

Die Gartenlaube wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Eine in der Nähe verlaufende Stromleitung wurde durch den Brand stark beschädigt, weshalb es in benachbarten Gebäuden zu einem Stromausfall kam.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache des Feuers sowie zur Höhe des Schadens übernommen. Verletzt wurde niemand. (nsi)