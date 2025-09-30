Feueralarm in der Aindlinger Grundschule: Deshalb rücken heute morgen fünf Feuerwehren aus

Ein Feueralarm hat am Dienstagmorgen den Schulunterricht an der Aindlinger Grundschule jäh beendet. Deshalb wurden fünf Feuerwehren und die Polizei zur Schule gerufen.

Laut Polizei wurde der Alarm gegen 8.40 Uhr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte in der Schulstraße eintrafen, konnte allerdings recht schnell Entwarnung gegeben werden. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Alarm vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Anlage fälschlicherweise ausgelöst.

Lehrkräfte und Kinder verlassen sofort die Grundschule

Die Polizei lobt im Nachgang das Verhalten der Kinder und Lehrkräfte als „äußerst vorbildlich“. Sämtliche Personen verließen geordnet das Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich bereits alle außerhalb des Schulgebäudes am vorgesehenen Sammelpunkt befunden, so die Polizei.

Die freiwilligen Feuerwehren Aindling, Langweid, Todtenweis, Pichl-Binnenbach und Stotzard konnten anschließend wieder abrücken. Zu einem „echten“ Feuerwehreinsatz war es erst in der vergangenen Woche in der Kinderkrippe gekommen. Dort war von einem Herd Rauch aufgestiegen. Kinder befanden sich zu dem Zeitpunkt aber nicht in dem Gebäude. (AZ)