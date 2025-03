Jeden dritten bis vierten Tag ausrücken und das freiwillig: Das war das Schicksal der Adelzhausener Feuerwehrleute in den vergangenen Jahren. Es ist kein Wunder, dass die freiwilligen Helferinnen und Helfer bei diesem Pensum an ihre Grenzen gestoßen sind. Allen Respekt, dass sie so lange durchgehalten haben. Für eine Lösung war es allerhöchste Zeit.

