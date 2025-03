Immer wieder rückt die Feuerwehr zur Autobahn aus

Gut zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Adelzhausen auch im vergangenen Jahr. Zwar sind die Einsatzzahlen leicht gesunken. Dafür waren aber mehr schwerere Unfälle zu vermelden. Die Autobahn A8 blieb der Einsatzschwerpunkt. Das ging aus der Bilanz von Kommandant Benjamin Gastl in der Jahreshauptversammlung hervor.

Insgesamt waren laut Gastl 98 Einsätze nötig (Vorjahr 109). 79 Einsätze betrafen die Autobahn. Die 70 aktiven Feuerwehrleute, darunter zehn Frauen, leisteten im vergangenen Jahr 1300 Einsatzstunden und zusätzlich 1260 Übungsstunden. Die Einsatzbereitschaft sei nicht schlecht, könnte aber noch besser sein, sagte der Kommandant. So haben 2024 wie 2023 nur 23 Mitglieder an über 20 Einsätzen mitgewirkt, sieben Aktive waren an keinem Einsatz beteiligt. Der Kommandant bedankte sich dafür, „dass unsere Feuerwehr auch über die Landkreisgrenzen bekannt ist und Anerkennung findet“. Er berichtete von Gesprächen mit den Bürgermeistern und dem Gemeinderat über die Zukunft der Feuerwehr. Es stehe in den nächsten Jahren die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos im Raum.

Melanie Grau, neue Leiterin der First-Responder -Gruppe, die Benjamin Müller abgelöst hat, berichtete von 220 Einsätzen im Jahr 2024 trotz mehrwöchigen Ausfalls des Fahrzeuges. In ihrem Team sind 16 Mitglieder ständig im Einsatz. Die elf Übungen waren ihr zufolge allesamt gut besucht.

Kreisbrandinspektor Thomas Geiger und Kreisbrandmeister Dominik Sauter bedankten sich für den unermüdlichen Einsatz auf der Autobahn, was eine enorme Belastung für die Einsatzkräfte darstelle. Hier sollen sich in Zukunft Änderungen ergeben. Dazu finden demnächst Sitzungen mit den betreffenden Feuerwehren und Verantwortlichen statt. Ein großes Lob ging zudem an die First-Responder, die nicht mehr weg zu denken seien und Leben retteten.

Wie feiert die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen?

Jugendwart Timo Treffler hat 19 Mitglieder zu betreuen, darunter ein Mädchen. Es wurden 24 Jugendübungen abgehalten. Treffler bezeichnete die Zusammenarbeit mit den Nachbarfeuerwehren als sehr erfolgreich. Johann Lichtenstern erwähnte fünf Einsätze der Fahnenabordnung. Dritter Bürgermeister Anton Schieg dankte den freiwilligen Helfern. Den Einsatz beim Hochwasser bezeichnete er als vorbildlich.

Vorsitzender Robert Treffler erwähnte als nächsten Termin den Florianstag am 5. Mai in Heretshausen und bedankte sich bei der Gemeinde für die unkomplizierte Unterstützung in jeder Form.

Am Ende diskutierte die Versammlung engagiert über eine mögliche Fahnenweihe zum 150-jährigen Bestehen, das 2028 ansteht. Wegen Corona war das geplante 145-jährige Jubiläum ins Wasser gefallen. Im Vordergrund steht die Anschaffung einer neuen Fahne. Die Feuerwehr Burgadelzhausen würde gerne Patenverein in Adelzhausen machen. Es stellte sich aber die Frage nach einem geeigneten Platz zur Durchführung des Festes. Nach vielen Wortmeldungen fiel eine Abstimmung positiv aus. Die endgültige Entscheidung wird in einer der nächsten Vorstandssitzungen fallen.