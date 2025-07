Feuerwehr befreit Kind aus verschlossenem Auto

Ihr Kind hat eine 30-jährige Frau versehentlich in ihrem Auto eingesperrt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr in Aichach. Die Frau verständigte sofort die Polizei.

Für das Kind bestand keine Gefahr

Die zusätzlich verständigte Freiwillige Feuerwehr Aichach konnte das Auto nach kurzer Zeit schadlos öffnen und das fünf Monate alte Kind befreien. Eine Gefahr für das Kind bestand laut Polizei zu keiner Zeit.