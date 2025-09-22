Icon Menü
Feuerwehr rückt nach Aichach-Oberbernbach aus: Verpuffung in einer Heizung führt zu Einsatz

Aichach

Rauch und Feuer in Oberbernbach: Feuerwehreinsatz am Montagmorgen

Im Aichacher Stadtteil Oberbernbach kommt es am frühen Montagmorgen zu starker Rauchentwicklung und einem Feuerwehreinsatz. Grund ist wohl ein Defekt an einer Heizung.
    Die Feuerwehr rückte am frühen Montagmorgen zum Oberbernbacher Weg im Aichacher Stadtteil Oberbernbach aus. Dort hatte es laut Polizei wohl eine Verpuffung in einer Heizungsanlage gegeben.
    Die Feuerwehr rückte am frühen Montagmorgen zum Oberbernbacher Weg im Aichacher Stadtteil Oberbernbach aus. Dort hatte es laut Polizei wohl eine Verpuffung in einer Heizungsanlage gegeben. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Die Feuerwehrsirene sowie zahlreiche Martinshörner waren am frühen Montagmorgen im Aichacher Stadtteil Oberbernbach sowie in Aichach zu hören. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr zum Oberbernbacher Weg alarmiert.

    Defekt an Heizung: Feuer und viel Rauch in Aichach-Oberbernbach

    Wie Markus Bommler, Pressesprecher der Aichacher Polizeiinspektion, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen wohl eine Verpuffung infolge eines technisches Defekt in einer Heizungsanlage der Grund. Es habe ein kurzes Feuer und viel Rauch gegeben, so Bommler.

    Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie hoch der Sachschaden an der Heizungsanlage ist, war am frühen Morgen zunächst nicht abschätzbar. (nsi)

