Rauch und Feuer in Oberbernbach: Feuerwehreinsatz am Montagmorgen

Die Feuerwehrsirene sowie zahlreiche Martinshörner waren am frühen Montagmorgen im Aichacher Stadtteil Oberbernbach sowie in Aichach zu hören. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr zum Oberbernbacher Weg alarmiert.

Defekt an Heizung: Feuer und viel Rauch in Aichach-Oberbernbach

Wie Markus Bommler, Pressesprecher der Aichacher Polizeiinspektion, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen wohl eine Verpuffung infolge eines technisches Defekt in einer Heizungsanlage der Grund. Es habe ein kurzes Feuer und viel Rauch gegeben, so Bommler.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie hoch der Sachschaden an der Heizungsanlage ist, war am frühen Morgen zunächst nicht abschätzbar. (nsi)