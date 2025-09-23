Brand am Oberbernbacher Weg: Großeinsatz nach sieben Stunden beendet

In Aichach ist es am Montag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr zu einem Holz verarbeitenden Betrieb am Oberbernbacher Weg alarmiert. Mitarbeiter hatten einen Brand mit starkem Rauch im Bereich des Heizungsraums mit angrenzendem Spänesilo bemerkt und den Notruf gewählt.

Rund 60 Helferinnen und Helfer der Feuerwehren Aichach, Oberbernbach und Ecknach sowie weitere Kräfte der Kreisbrandinspektion, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizei eilten an den Einsatzort, wie Aichachs Feuerwehrkommandant Werner Mayer berichtete.

Brand in Gewerbebetrieb in Aichach: Technischer Defekt löst Feuer und Großeinsatz aus

Der Polizei zufolge hatte vermutlich eine Fehlfunktion einer Holzspahn-Förderanlage das Feuer und den Rauch ausgelöst. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort leiteten nach Angaben der Feuerwehr Aichach sofortige Löschmaßnahmen ein und brachten die Drehleiter in Stellung. Mayer zufolge hatte sich ein Feuer entzündet und in das Spänesilo vorgearbeitet.

Atemschutzgeräteträger demontierten die Förderanlage, um weitere Löschmaßnahmen einzuleiten. Als das nicht den erhofften Erfolg brachte, wurde das Spänesilo entleert. Stadtbauhof und Mitarbeiter einer benachbarten Firma unterstützten mit Radlader und Bagger. Im Silo wurden mehrere Glutnester gelöscht. Rund sieben Stunden nach der Alarmierung waren rund 120 Kubikmeter Holzspäne maschinell und per Hand ins Freie gebracht und gelöscht, sodass der Feuerwehreinsatz beendet wurde.

In einem Holz verarbeitenden Betrieb am Oberbernbacher Weg kam es am Montag zu einem langwierigen Feuerwehreinsatz. Ein technischer Defekt löste nach ersten Erkenntnissen ein Feuer aus. Infolgedessen musste die Feuerwehr ein Silo entleeren. Foto: Philipp Bochskanl, Feuerwehr Aichach

Feuerwehreinsatz am Oberbernbacher Weg: Brand richtet nur geringen Schaden an

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Laut Polizei entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach war mit acht Fahrzeugen im Einsatz, die Wehren aus den Stadtteilen Oberbernbach und Ecknach mit je einem Fahrzeug, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen. Mayer zufolge ist das Großaufgebot nicht ungewöhnlich: Bei Bränden in Gewerbegebieten würden vorsorglich immer gleich mehr Fahrzeuge alarmiert.