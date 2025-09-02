Feuerwehreinsatz auf Aichacher Volksfestplatz: Rauch in Müllfahrzeug

Auf dem Volksfestplatz in Aichach ist es am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Zuvor hatte es in einem Müllfahrzeug, das gelbe Tonnen entleerte, eine Rauchentwicklung gegeben. Das Fahrzeug war an der Schrobenhausener Straße unterwegs gewesen.

Feuerwehr kann keinen Brand in Müllfahrzeug in Aichach feststellen

Wie Dominik Sauter von der Kreisbrandinspektion der Feuerwehr mitteilte, kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Aichach auf dem Volksfestplatz um das Müllfahrzeug. Sie konnte jedoch keinerlei Brand feststellen. Auch die Kreisbrandinspektion war vor Ort. Sauter zufolge war das Müllfahrzeug möglicherweise über eine Kartusche oder Ähnliches gefahren, weshalb sich Rauch bildete.

Erst am späten Montagabend waren die Aichacher Feuerwehr und sechs weitere Wehren ebenfalls im Einsatz gewesen: Anlass war eine Rauchentwicklung in einem Zug der Bayerischen Regiobahn auf der Paartalbahnstrecke bei Radersdorf. Der Zug musste gegen 22 Uhr einen Nothalt einlegen. Die knapp 30 Passagiere saßen für rund anderthalb Stunden fest. Verletzt wurde niemand. (nsi)