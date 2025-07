Feuerwehr-Ehrungen: Jahrzehnte im Dienst für die Landkreisbürger

Sie sind bei Notfällen bereit zu helfen und nehmen dabei keine Rücksicht auf Wochenende, Ferien oder Tageszeit: Die Feuerwehrleute im Landkreis sind immer zur Stelle, manche von ihnen schon jahrzehntelang. Landrat Klaus Metzger ehrte nun die Kameraden, darunter auch eine Frau, für 25 oder 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Seit 25 Jahren tut Franziska Edler in Inchenhofen Dienst.

An insgesamt drei Ehrungsabenden möchte Metzger seine Wertschätzung für diese ehrenamtlichen Leistungen ausdrücken. Er erinnerte an die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr, den Lastwagenbrand auf der A8, den Stallbrand in Wulfertshausen und den Fassadenbrand an der Paartalhalle in Kissing. Bei diesen Einsätzen hätten die Feuerwehren Übermenschliches geleistet.

Familien der Feuerwehrleute hätten ebenfalls Ehrungen verdient

„Seid achtsam und passt auf euch auf“, mahnte der Landrat, und: „Wenn ihr Hilfe braucht, nehmt sie auch in Anspruch.“ Ein „herzliches Vergelt’s Gott“ richtete Metzger auch an die Familien der Feuerwehrleute. Was diese durchmachten, bis alle vom Einsatz zurückkommen, wäre auch mindestens eine Ehrung wert. Zusammen mit Kreisbrandinspektor Otto Heizer nahm Metzger die Ehrungen vor. Geehrt wurden:

25 Jahre: Franziska Edler und Thomas Heilgemeir (Inchenhofen), Michael Bergmeier, Tobias Günther, Johannes Höß und Günther Zotz (Kühbach), Martin Alfred Reinl (Adelzhausen), Michael Winfried Mahl und Matthias Wittmann (Burgadelzhausen), Peter Prieglmeir und Gerhard Augustin (Laimering), Martin Gschwendtner (Mauerbach), Stefan Georg Bals und Florian Michael Huber (Ecknach), Harald Josef Schmaus (Oberschneitbach), Franz Josef Manhart und Stefan Futschik (Oberwittelsbach), David Josef Schaller und Jochen Ostermayer (Oberbernbach), Michael Kopp und Andreas Marchart (Griesbeckerzell).

Auch für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst im Landkreis Aichach-Friedberg gab es Auszeichnungen. Foto: Brigitte Glas

40 Jahre: Helmut Groß und Christian Werner Meisch (Allenberg), Paul Schwibinger und Georg Seebacher (Rapperzell), Ludwig Augustin und Franz Xaver Vogl (Kühbach), Johannes Obermayr und Franz Kronschnabl (Schiltberg), Josef Stegmayer und Andreas Augsutin (Ruppertszell), Peter Johann Kraus (Burgadelzhausen), Franz Treffler, Wolfgang Schaupp, Josef Rohrmoser, Günther Römmelt, Hans-Werner Nell und Hubert Lichtenstern (Laimering), Anton Pfaffenzeller (Adelzhausen), Josef Mayr (Taiting-Bitzenhofen), Konrad Schwaiger, Martin Lutz, Johann Wörle, Michael Schwaiger, Josef Ettner und Johann Kreitmair (Mauerbach), Georg Maria Fendt (Oberbernbach), Georg Bucher, Gerd Stefan Langer und Jürgen Roth (Griesbeckerzell), Matthias Märkl (Oberschneitbach), Josef Müller (Sulzbach).