Feuerwehreinsatz in der Aindlinger Kinderkrippe: In der Küche steigt Rauch auf

Aindling

Rauch in der Kinderkrippe: Zwei Feuerwehren rücken in Aindling aus

Einsatzkräfte aus Aindling und Todtenweis werden am Donnerstagmorgen zur Kinderkrippe gerufen. Die Ursache ist schnell identifiziert
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehren Aindling und Todtenweis sind am Morgen zur Aindlinger Kinderkrippe ausgerückt. Von dort war eine Rauchentwicklung gemeldet worden.
    Die Feuerwehren Aindling und Todtenweis sind am Morgen zur Aindlinger Kinderkrippe ausgerückt. Von dort war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Foto: Niklas Treppner/dpa (Symbolbild)

    Ein Feuerwehreinsatz ist am Donnerstagmorgen in der Aindlinger Kinderkrippe nötig gewesen. Aus der Einrichtung in der Schulstraße war gemeldet worden, dass in der Küche Rauch aufsteigt.

    Wie die Aichacher Polizei mitteilt, wurde der Alarm gegen 6.45 Uhr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte vor der Einrichtung eintrafen, stellten sie fest, dass der Rauch vom Herd ausging. Der Rauch konnte den Angaben zufolge recht schnell eingedämmt werden.

    Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht in dem Gebäude. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei von einem technischen Defekt an dem Herd aus. (AZ)

