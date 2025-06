Holzhaufen am Waldrand brennt: Vier Feuerwehren rücken an

Ein kleiner Haufen am Waldrand mit so genanntem Boschholz, das heißt kleinen Holzästen, fiel am Donnerstag kurz nach 17 Uhr durch starkes Rauchen auf. Deshalb kam es in dem Waldstück zwischen Inchenhofen und dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach zu einem Einsatz mit vier Feuerwehren.

Brand am Waldrand zwischen Inchenhofen und Oberbernbach wird schnell gelöscht

Wie die Hollenbacher Feuerwehr berichtet, konnte der kleine Brand mit dem Wasser aus dem Fahrzeugtank schnell gelöscht werden. Laut Feuerwehr entstand kein großer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hollenbach, Inchenhofen, Oberbernbach und Sainbach. (AZ)