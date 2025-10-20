Das Filmfestival ist eine Bereicherung für die Stadt

Das Aichacher Filmfestival hat in der vergangenen Woche wieder viele Filmfans ins Aichacher Kino gelockt. Die Veranstaltung des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach hatte auch bei ihrer elften Auflage wieder viel zu bieten. Sie hat sich im Aichacher Kulturleben längst etabliert. Und das völlig zu Recht.

Die Mischung aus älteren Klassikern und neuen Filmen stößt beim Aichacher Publikum auf gute Resonanz. Dazu schafft es der Rotary-Club immer wieder, Filmschaffende nach Aichach zu holen, die das Publikum von weit her locken und sie ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Auch das Drumherum stimmt. Sich bei Häppchen und Getränken über die Filme zu unterhalten, Preise bei der Tombola zu ergattern, das kommt gut an. Das Filmfestival ist für viele schon nicht mehr wegzudenken aus dem Jahreskalender.

Schön, dass auch die Justizvollzugsanstalt teilhaben kann

Besonders schön ist, dass auch die Justizvollzugsanstalt am Festival teilhaben kann. Und noch schöner, dass das alles auch noch guten Zwecken dient. So lässt sich das Angenehme wunderbar mit dem Guten verbinden.