Filmfestival: Uschi Glas holt Besuch in Aichach nach

Das zehnte Aichacher Filmfestival im Oktober war ein voller Erfolg – und wurde dem ausgegebenen Motto „Legendär“ gerecht. Denn der Rotaryclub Schrobenhausen-Aichach als Veranstalter durfte sich über ein Rekordergebnis freuen. Präsidentin Birgit Winkler zog nun bei der Spendenübergabe im Cineplex-Kino eine positive Bilanz.

Rund 40.000 Euro seien als Reinerlös zusammengekommen, resümierte die Präsidentin. Dieser Betrag wurde bei einer feierlichen Kaffeetafel im Kinofoyer für verschiedene gemeinnützige Zwecke verteilt. Der Erlös setzte sich aus Sponsorengeldern sowie den Einnahmen aus Tombola, Karten-, Getränke- und Imbissverkauf zusammen.

Uschi Glas stellt ihren Verein „Brotzeit“ in Aichach vor

Einen großen Dank sprach Winkler der Kinofamilie Rusch und Bürgermeister Klaus Habermann sowie allen Festivalgästen für die Unterstützung aus. Auch den zahllosen Rotary-Mitstreitern gebühre höchstes Lob. Winklers zufolge spielte die Veranstaltung im Jubiläumsjahr nicht nur einen Rekordgewinn ein. Auch die Besucherzahlen seien rekordverdächtig gewesen. Und das, obwohl ein Publikumsmagnet wie Uschi Glas ihren angekündigten Besuch kurzfristig absagen musste.

Die bekannte Schauspielerin („Zur Sache Schätzchen“) ließ es sich jedoch nicht nehmen, nun zusammen mit Ehemann Dieter Hermann zur Spendenübergabe nach Aichach zu reisen. Das Ehepaar hat vor 15 Jahren den gemeinnützigen Verein „Brotzeit“ ins Leben gerufen. Es handelte sich um den zweiten Besuch im Landkreis innerhalb von zwei Tagen. Am Vortag hatte sich Uschi Glas im Friedberger Schloss im Rahmen der Interview-Reihe „Augsburger Allgemeine live“ den Fragen unserer Redaktion gestellt..

Icon Vergrößern Rotary-Präsidentin Birgit Winkler und Bürgermeister Habermann (von links) lauschten den Ausführungen von Uschi Glas zu ihrem Hilfsprojekt „Brotzeit“, rechts daneben ihr Ehemann Dieter Hermann im Gespräch mit Festivalbegründer Dieter Nitzsche von den Rotariern. Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Rotary-Präsidentin Birgit Winkler und Bürgermeister Habermann (von links) lauschten den Ausführungen von Uschi Glas zu ihrem Hilfsprojekt „Brotzeit“, rechts daneben ihr Ehemann Dieter Hermann im Gespräch mit Festivalbegründer Dieter Nitzsche von den Rotariern. Foto: Manfred Zeiselmair

Im Gespräch erzählte die Schauspielerin, wie „aus einer kleinen Idee in Bayern eine große Mission für ganz Deutschland geworden“ sei. Mittlerweile versorge der Verein rund 21.000 Kinder an 450 Grund- und Förderschulen in Ballungsräumen mit einem stärkenden Schulfrühstück. „Nur so können Kinder mit Energie in den Schultag starten.“, argumentierte die sympathische 80-Jährige in Aichach. Bundesweit seien zur täglichen Frühstücksausgabe vor Schulbeginn etwa 3000 Senioren und Seniorinnen ehrenamtlich im Einsatz.

Auch Organisationen aus dem Landkreis profitieren vom Filmfestival

Dieter Hermann sieht dies als „Win-Win-Situation“, bei der Jung und Alt profitieren. Seinen Angaben zufolge würden sämtliche Lebensmittel kostenlos von der Firm Lidl gestellt. Allein im vergangenen Jahr seien dies rund 600 Tonnen gewesen, die logistisch verteilt werden mussten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler durch das gemeinsame Frühstücken weniger Aggressivität sowie eine bessere Lernbereitschaft aufweisen.

Ein weiterer Anteil der Einnahmen ging an Desirée von Bohlen und Halbach, die den Übergabetermin wegen eines Todesfalls in der Familie absagen musste. Deren gemeinnützige Desideria Care Stiftung unterstützt Angehörige von Demenzpatienten.

Ein Spendenkuvert hielt die Rotary-Vorsitzende auch für die Tochter des Filmfestival-Begründers Dieter Nietzsche bereit: Elisa Mohi-Eldin setzt sich mit ihrer gemeinnützigen Gesellschaft Wisdom Wings seit Jahren für Kinder in Kenia ein, um ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen.

Als lokale Projekte wurden Gabi Schön als Vorsitzende der Lissy und Hannes Meisinger MS-Stiftung, das St. Afra Hospiz und das Familienpflegewerk finanziell unterstützt. Die beiden Vertreterinnen des Aichacher Fördervereins „Frauenhaft“ freuten sich neben der finanziellen Zuwendung über einen DVD-Player für einen JVA-Kinoraum. Zudem ging ein Betrag an eine bedürftige Familie für die spezielle Therapie ihres behinderten Kindes.