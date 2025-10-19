Aichacher Filmfestival erlebt ein emotionales Gastspiel im Gefängnis

Bei den Filmaufführungen im Rahmen des Aichacher Filmfestivals in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach kamen nicht nur viele interessante Menschen zusammen, sondern es wurden auch viele Emotionen geweckt.

Zunächst wurde am Dienstag mit „Zuckerbaby“ ein echter Klassiker aus dem Jahr 1985 präsentiert. In einer Audiobotschaft bedauerte Schauspielerin Marianne Sägebrecht, nicht dabei sein zu können, und betonte, wie gerne sie einen ihrer Lieblingsfilme zusammen mit den Insassinnen angesehen hätte. Während des Films schallten lautes Lachen und aufbrausende Begeisterung durch die Gänge der JVA.

„Zuckerbaby“ mit Marianne Sägebrecht in der JVA zu sehen

Im Film schnappt sich Marianne, eine Angestellte in einem Bestattungsunternehmen, den U-Bahnfahrer Hubert (Eisi Gulp) für eine kurze, aber herzliche und liebevolle Affäre, weil sie sich schlagartig in seine Stimme verliebt hat.

Nicht nur der Film passte perfekt zum diesjährigen Motto „Liebe“ des Filmfestivals, sondern auch die Geste des Brotbackens aus der Küche der JVA. Der wundervoll gestaltete und schmackhafte Brotlaib wurde sogleich auf dem Filmfestival vom Ehrengast Uschi Glas im Kinofoyer aufgeteilt und dem Spendenbüfett des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach übergeben.

Vorpremiere mit Gästen im Aichacher Frauengefängnis

Am Freitag kamen Besucher in die JVA zur Präsentation eines aktuelleren, aber ebenfalls preisverdächtigen Films. „Heute fängt mein neues Leben an“ von der Hager-Moss Filmproduktion war vorher noch nirgendwo gezeigt worden. Die Vorpremiere des TV-Films wurde von der Produzentin Anja Föhringer und der Drehbuchautorin Dominique Lorenz präsentiert. Im Anschluss wurde der Film in einer sehr angeregten Diskussion besprochen.

Die Begeisterung war auf beiden Seiten groß. Die einen bedankten sich beim Publikum für seine impulsiven und herzlichen Reaktionen während der Filmvorführung, die anderen für das gelungene Filmprojekt, das jeden Anwesenden emotional berührt hat und sehr gut angekommen ist.

Festival-Brot aus der Bäckerei der JVA

Auch hier passten das Motto „Liebe“ und die Geschichte des Films perfekt zusammen. Eine frisch in die Freiheit entlassene Kleptomanin hat arge Probleme bei der Suche nach den Wurzeln ihres alten Lebens und findet dabei einen Weg, sich endlich selbst zu lieben und damit zu sich selbst zu finden. Ein außergewöhnlicher, sehenswerter Film, dessen Sendetermin noch nicht feststeht.

Nach der sehr persönlichen Gesprächsrunde und einer herzlichen Verabschiedung verließen die beiden Filmemacherinnen das Frauengefängnis in Begleitung, beschenkt mit wunderschönen Blumen aus der Gärtnerei und einem noch größeren Festival-Brot aus der Bäckerei der JVA, um direkt im Anschluss den Film beim rotarischen Filmfestival Aichach 2025 im Cineplex-Kino zu zeigen.