Weniger Geld für Naturschutz: Auswirkungen auf Artenvielfalt im Wittelsbacher Land

Mit ihren blühenden Orchideen und Enzianen bieten artenreiche Wiesen im Landkreis Lebensräume für Kiebitze, Laubfrösche und viele weitere Arten. Doch dieses ökologische Gleichgewicht ist bedroht, wenn sich Schilf ungehindert ausbreiten kann. Ein Szenario, das nach Einschätzung des Landschaftspflegeverbands (LPV) Aichach-Friedberg Realität werden könnte – vor dem Hintergrund drastischer Mittelkürzungen infolge veränderter Haushaltslagen auf Landes- und Bundesebene.

„Dem LPV Aichach-Friedberg stehen in diesem Jahr statt der üblichen 450.000 Euro für die Biotoppflege lediglich 150.000 Euro – also ein Drittel – zur Verfügung. Dadurch können wir nur einen Bruchteil der Maßnahmen für die Biodiversität umsetzen“, teilt der Verband mit. Betroffen sind vor allem Gelder aus der Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinie (LNPR), auf die sich die Landschaftspflegeverbände in Bayern stark stützen. Nach Angaben von Geschäftsführerin Angela Rieblinger kümmert sich der Verband nicht nur um mehr als 300 Hektar Biotope, darunter Feuchtgrünland und Heideflächen, sondern auch um den Artenschutz. Dazu zählen etwa Maßnahmen für Kiebitze und Laubfrösche. Ein Beispiel ist das seit 2019 laufende Brutplatzmanagement für Kiebitze.

Auf dieser Orchideenwiese bei Rohrbach zeigt sich die fehlende Pflege deutlich: Statt Orchideen breitet sich Schilf aus. Foto: Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg

Warum Feuchtwiesen im Landkreis Aichach-Friedberg ohne Pflege ihre Artenvielfalt verlieren

Wie die stellvertretende Geschäftsführerin Christina Niegl erklärt, stammen 70 bis 90 Prozent der Projektmittel aus dem LNPR-Programm. Kürzungen in dieser Größenordnung bedeuteten weniger Projekte – mit gravierenden Folgen. Besonders deutlich werde dies bei vielen Feucht- und Magerwiesen, die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten. Bleibt die regelmäßige Mahd aus, breitet sich das Schilf rasant aus – und verdrängt andere Arten. Das zeigt sich zum Beispiel auf der Orchideenwiese beim Friedberger Ortsteil Rohrbach, obwohl dort in diesem Frühjahr nur eine Mahd ausfiel. Trotzdem sieht man die negative Veränderung sofort. Von den 75 Hektar Wiesen, die der Verband betreut, könnten 50 Hektar potenziell betroffen sein, berichtete Rieblinger.

Niegl betont, dass artenreiche Wiesen das Ergebnis jahrhundertelanger menschlicher Bewirtschaftung sind. Früher mähten Landwirte sie, etwa als Einstreu oder Futterfläche. Als diese Nutzung wirtschaftlich unattraktiv wurde, übernahm der LPV die Pflege. Fallen die Fördermittel nun weg, geht auch ein Großteil dieser Arbeit verloren.

Sie ist für das Kiebitz-Projekt zuständig: Christina Niegl vom Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg. Foto: Kreszentia Thumm (Archivbild)

Landschaftspflege unter Druck: Fehlende Fördermittel verschärfen die Lage

Einen Teil der eigentlichen Arbeit übernehmen Landwirte, die eng mit dem LPV kooperieren und oft in Spezialgeräte investieren. „Mit normalen Traktoren kommt man in Feucht- und Nasswiesen gar nicht rein – die würden sofort einsinken. Deshalb haben viele Landwirte leichtere Maschinen angeschafft, die sie fast nur für die Landschaftspflege nutzen.“ Angesichts solcher Investitionen seien die Kürzungen für viele Betriebe „eine extrem harte und belastende Zeit“.

Die Auswirkungen spürt der Verband seit November. „Von einem Tag auf den anderen hat uns das Ministerium mitgeteilt, dass keine neuen Förderanträge mehr bewilligt werden. Das hat uns vollkommen überrascht“, erinnert sich Niegl. Als einen der Hauptgründe nennt sie die Haushaltssperre, die die Staatsregierung im November 2024 verhängt hat. In der Folge stoppte das Umweltministerium vorübergehend sowohl ausstehende Zahlungen an die Landschaftspflegeverbände als auch die Genehmigung neuer Projekte für 2025. Zwar seien Ende Juni Gelder geflossen, jedoch „nur häppchenweise“. Da war es für manche Frühjahrsmahd, darunter auch die auf der Orchideenwiese bei Rohrbach, bereits zu spät.

Die Artenvielfalt auf den Feuchtwiesen ist ohne ausreichende Mittel bedroht, warnt der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg. Hier eine Ausgleichsfläche bei Sielenbach. Foto: Christina Niegl

Auch das Landratsamt zeigt sich besorgt. Sprecher Wolfgang Müller erklärt: „Der Landkreis hofft, dass das Thema im Landtag beziehungsweise im dort zuständigen Umweltausschuss noch einmal auf die Tagesordnung kommt.“ Landrat Klaus Metzger habe diese Forderung bei der Regierung von Schwaben und dem Landkreistag hinterlegt.

Fördergelder im Landkreis Aichach-Friedberg: Unterstützung von Bund, Land und Bevölkerung gefordert

Niegl begrüßt dieses Engagement, betont jedoch, dass das Problem nicht auf Kreisebene zu lösen sei. Angesichts der engen Finanzlage brauche es dringend politische Unterstützung aus Bundestag und Landtag. Bereits im Mai hatte der Deutsche Verband für Landschaftspflege, die Dachorganisation der Landschaftspflegeverbände, gemeinsam mit anderen Verbänden 200 Millionen Euro für Programme wie die LNPR im Doppelhaushalt 2026/27 gefordert.

Neben politischen Entscheidungen sei auch die Öffentlichkeit gefordert, so Niegl: „Wenn es einen Aufschrei wie beim Volksbegehren 2019 gäbe, könnte das unsere Arbeit enorm unterstützen. Im Moment habe ich allerdings den Eindruck, dass dieses Bewusstsein in der Bevölkerung fehlt.“