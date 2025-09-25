Icon Menü
Fortschritte an den Kliniken in Aichach und Friedberg für Schwangere und Herzpatienten

Aichach-Friedberg

Gute Nachrichten für Schwangere und Herzpatienten: Versorgung in Friedberg und Aichach wird verbessert

Die Geburtshilfe in Friedberg bietet eine Neuerung, die den Babys zugutekommen wird. In Aichach gibt es Fortschritte für Herzpatienten.
Von Carmen Jung
    Werdende Mütter und ihre Babys sollen sich im Friedberger Krankenhaus gut aufgehoben fühlen. Deshalb führt die Klinik nun Tele-Neonatologie ein. So können Fachleute des Josefinums in Augsburg zugeschaltet werden.
    Werdende Mütter und ihre Babys sollen sich im Friedberger Krankenhaus gut aufgehoben fühlen. Deshalb führt die Klinik nun Tele-Neonatologie ein. So können Fachleute des Josefinums in Augsburg zugeschaltet werden. Foto: Tom Trilges (Archivbild)

    Wohin soll ich zur Entbindung gehen? Für Schwangere ist bei der Entscheidung häufig dieser Punkt ausschlaggebend: Gibt es in der jeweiligen Klinik einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin, die sich bei Problemen kompetent um das Baby kümmern können? Was das anbelangt, haben werdende Mütter, die gerne im Friedberger Krankenhaus entbinden möchten, in Zukunft mehr Sicherheit.

