Gute Nachrichten für Schwangere und Herzpatienten: Versorgung in Friedberg und Aichach wird verbessert

Wohin soll ich zur Entbindung gehen? Für Schwangere ist bei der Entscheidung häufig dieser Punkt ausschlaggebend: Gibt es in der jeweiligen Klinik einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin, die sich bei Problemen kompetent um das Baby kümmern können? Was das anbelangt, haben werdende Mütter, die gerne im Friedberger Krankenhaus entbinden möchten, in Zukunft mehr Sicherheit.
Aichach-Friedberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden